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القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تدمر-صاروخي-إس-200-أوكرانيين-فوق-بحر-آزوف-1083494464.html
القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف
القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نظام الدفاع الجوي دمر صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T11:50+0000
2023-11-26T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه: "في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "إس-200" المضادة للطائرات المعدلة لتدمير أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة بالقول إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين في الجو فوق بحر آزوف. وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-الغرب-مصدوم-من-وضع-دباباته-لدى-الجيش-الأوكراني-1083491639.html
سبوتنيك عربي
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روسيا

القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف

11:50 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Alexander Vilf"بانتسير -إس" نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني "أرميا-2015".
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نظام الدفاع الجوي دمر صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه: "في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "إس-200" المضادة للطائرات المعدلة لتدمير أهداف داخل الأراضي الروسية".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني
10:07 GMT
وأضافت الوزارة بالقول إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين في الجو فوق بحر آزوف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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