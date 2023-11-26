https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تدمر-صاروخي-إس-200-أوكرانيين-فوق-بحر-آزوف-1083494464.html
القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف
القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نظام الدفاع الجوي دمر صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T11:50+0000
2023-11-26T11:50+0000
2023-11-26T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101897/70/1018977056_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb7afaa3eefa2f5fe32ec8e18b80e0e9.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه: "في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "إس-200" المضادة للطائرات المعدلة لتدمير أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة بالقول إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين في الجو فوق بحر آزوف. وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-الغرب-مصدوم-من-وضع-دباباته-لدى-الجيش-الأوكراني-1083491639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101897/70/1018977056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c181d89b75db5215505a1a7c2567886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نظام الدفاع الجوي دمر صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه: "في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "إس-200" المضادة للطائرات المعدلة لتدمير أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة بالقول إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين في الجو فوق بحر آزوف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.