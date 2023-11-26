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القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-تخزين-وقود-الطائرات-التابعة-للقوات--الأوكرانية-في-مقاطعة-بولتافا-1083494959.html
القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا
القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا
أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:00+0000
2023-11-26T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مرافق تخزين وقود الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي".وبحسب البيان: "تم استهداف أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 125 في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ إجمالي خسائر العدو نحو 60 عسكريا ومركبتين".ووففا لبيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة القوات "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من اللواء الهجومي الميكانيكي 24 و79 المحمول جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وشومي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 200 عسكري ودبابة وست مركبات".وأردف البيان: "تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدفعي هاوتزر من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "ميستا-بي"، ومدفع هاوتزر "دي-23"، ومدفع هاوتزر "دي-30" ومدفع "أم 119" أمريكي الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تدمر-صاروخي-إس-200-أوكرانيين-فوق-بحر-آزوف-1083494464.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا

12:00 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 26.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مرافق تخزين وقود الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي".

وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومًا شنته مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانسكي".

وبحسب البيان: "تم استهداف أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 125 في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ إجمالي خسائر العدو نحو 60 عسكريا ومركبتين".

وأضاف الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خلال العمليات النشطة، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من مشاة العدو الآلية رقم 57 واللواء الآلي رقم 43 في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف".

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القوات الروسية تدمر صاروخي "إس-200" أوكرانيين فوق بحر آزوف
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ووففا لبيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة القوات "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من اللواء الهجومي الميكانيكي 24 و79 المحمول جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وشومي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للألوية الآلية 85 و38 و40 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 200 عسكري ودبابة وست مركبات".
وأردف البيان: "تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدفعي هاوتزر من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "ميستا-بي"، ومدفع هاوتزر "دي-23"، ومدفع هاوتزر "دي-30" ومدفع "أم 119" أمريكي الصنع".
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