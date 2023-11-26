القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا
12:00 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 26.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مرافق تخزين وقود الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي".
وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومًا شنته مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانسكي".
وبحسب البيان: "تم استهداف أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 125 في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ إجمالي خسائر العدو نحو 60 عسكريا ومركبتين".
وأضاف الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خلال العمليات النشطة، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من مشاة العدو الآلية رقم 57 واللواء الآلي رقم 43 في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووففا لبيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة القوات "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من اللواء الهجومي الميكانيكي 24 و79 المحمول جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وشومي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للألوية الآلية 85 و38 و40 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 200 عسكري ودبابة وست مركبات".
وأردف البيان: "تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدفعي هاوتزر من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "ميستا-بي"، ومدفع هاوتزر "دي-23"، ومدفع هاوتزر "دي-30" ومدفع "أم 119" أمريكي الصنع".