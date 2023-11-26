https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-وميغ-29---عاجل-1083495114.html
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"ميغ-29"
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"ميغ-29"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"، ومقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ضمن نطاق العملية... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:10+0000
2023-11-26T12:10+0000
2023-11-26T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، طائرتين من طراز "سو -27" في مناطق نوفورايسك وفيليكايا ألكساندروفكا في مقاطعة خيرسون، ومقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى اعترض 17 صاروخا من طراز "هيمارس".وأكد البيان أنه تم تدمير 53 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي خاركوف وخيرسون.وتابع البيان أنه على اتجاه زابوروجه، استهدفت القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، القوى العاملة للواء الميكانيكي "33" الأوكراني في المقاطعة.وأضاف البيان أنه على اتجاه خيرسون، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للواء البحري "35" الأوكراني في منطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وأربع مركبات.اقرأ أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-تخزين-وقود-الطائرات-التابعة-للقوات--الأوكرانية-في-مقاطعة-بولتافا-1083494959.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"ميغ-29"
12:10 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 26.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"، ومقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ضمن نطاق العملية العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، طائرتين من طراز "سو -27" في مناطق نوفورايسك وفيليكايا ألكساندروفكا في مقاطعة خيرسون، ومقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى اعترض 17 صاروخا من طراز "هيمارس".
وأكد البيان أنه تم تدمير 53 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي خاركوف وخيرسون.
وتابع البيان أنه على اتجاه زابوروجه، استهدفت القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، القوى العاملة للواء الميكانيكي "33" الأوكراني في المقاطعة.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا، ودبابة، وسيارتين.
وأضاف البيان أنه على اتجاه خيرسون، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للواء البحري "35" الأوكراني في منطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وأربع مركبات.