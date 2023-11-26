عربي
https://sputnikarabic.ae/20231126/الكويت-حبس-وزير-الداخلية-السابق-7-سنوات-1083488779.html
الكويت... حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات
الكويت... حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات
أصدرت محكمة في الكويت، اليوم الأحد، قرارا بـ"حبس وزير الداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح وآخرين، لمدة ‏‏7 سنوات، مع الشغل والنفاذ".‏ 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:29+0000
2023-11-26T08:29+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101530/53/1015305391_19:0:3482:1948_1920x0_80_0_0_ffa8305a80c5c9fd6ed9eb6d225efc56.jpg
وذكرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، أنه تم توقيع العقوبة على الجراح، في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، في نفس القضية.يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".
https://sputnikarabic.ae/20220629/وقائع-فساد-وسرقة-داخل-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-بعشرات-ملايين-الدولارات-1064407780.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101530/53/1015305391_452:0:3049:1948_1920x0_80_0_0_aa47694120bfe1f448c4d9b897dc3d2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكويت... حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات

08:29 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
الكويت
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
أصدرت محكمة في الكويت، اليوم الأحد، قرارا بـ"حبس وزير الداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح وآخرين، لمدة ‏‏7 سنوات، مع الشغل والنفاذ".‏
وذكرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، أنه تم توقيع العقوبة على الجراح، في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، في نفس القضية.
قاعدة عريفغان الأمريكية في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
وقائع فساد وسرقة داخل قاعدتين للجيش الأمريكي في الكويت بعشرات ملايين الدولارات
29 يونيو 2022, 12:08 GMT
يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.
وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:25 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала