https://sputnikarabic.ae/20231126/الكويت-حبس-وزير-الداخلية-السابق-7-سنوات-1083488779.html
الكويت... حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات
الكويت... حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات
أصدرت محكمة في الكويت، اليوم الأحد، قرارا بـ"حبس وزير الداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح وآخرين، لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ". 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:29+0000
2023-11-26T08:29+0000
2023-11-26T08:29+0000
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وذكرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، أنه تم توقيع العقوبة على الجراح، في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، في نفس القضية.يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".
https://sputnikarabic.ae/20220629/وقائع-فساد-وسرقة-داخل-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-بعشرات-ملايين-الدولارات-1064407780.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت... حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات
أصدرت محكمة في الكويت، اليوم الأحد، قرارا بـ"حبس وزير الداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح وآخرين، لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ".
وذكرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، أنه تم توقيع العقوبة على الجراح، في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي، وفقا لصحيفة
"القبس" الكويتية.
كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، في نفس القضية.
يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق
في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.
وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".