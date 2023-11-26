https://sputnikarabic.ae/20231126/بعدما-وصفته-بـالركوع-لحماس--برلمانية-إسرائيلية-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-أعداؤنا-يسخرون-منا-1083505397.html
بعدما وصفته بـ"الركوع لحماس".. برلمانية إسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى: أعداؤنا يسخرون منا
بعدما وصفته بـ"الركوع لحماس".. برلمانية إسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى: أعداؤنا يسخرون منا
وجهت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأحد، انتقادات واسعة النطاق لحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقت بين تل أبيب وحركة حماس. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T16:18+0000
2023-11-26T16:18+0000
2023-11-26T16:18+0000
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وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع تالي غوتليب، عضو حزب "الليكود" الحاكم، أوضحت من خلالها أن صفقة تبادل الرهائن والأسرى الموقعة بين بلادها وحركة حماس تعد صفقة مع "الشيطان" على حد قولها.وأشارت البرلمانية الإسرائيلية إلى أن حركة حماس في حال شعور غير عادي بالنصر أمام الجيش الإسرائيلي، وأن أعداء بلادها يضحكون على إسرائيل جراء موافقة نتنياهو على اتفاق الهدنة المؤقتة الذي يسمح بتبادل حوالي 50 رهينة إسرائيلية مقابل حوالي 150 أسير فلسطيني.وادعت تالي غوتليب، المعروفة أنها يمينية متشددة في حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، أن حركة حماس لا تفهم إلا لغة القوة، وأن الجيش الإسرائيلي عليه التفكير في كيفية التعامل معها في حال ما استمرت الحركة الفلسطينية في مهاجمة إسرائيل.وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي بارز، مساء اليوم الأحد، إنه يتم تسليم 13 من المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي بارز، أن الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" تجري في هذه الآونة، موضحا أن قائمة اليوم الثالث للرهائن الإسرائيليين تضم 13 رهينة، منهم 9 من الأطفال. ومن جانبها، أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليا وأخرى تضم 39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين، مع دخول الهدنة المعلنة في قطاع غزة يومها الثالث.وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أن "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة منذ بدء التصعيد بين الجانبين". وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/برلماني-إسرائيلي-نحن-بحاجة-إلى-أن-نرى-السنوار-مدفونا-في-قبوه-مثل-صدام-حسين-أو-القذافي-1083501808.html
https://sputnikarabic.ae/20231126/غانتس-مستمرون-في-الحرب-على-غزة-وسيكون-هناك-وقت-للتحقيق-في-طوفان-الأقصى-1083499386.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
بعدما وصفته بـ"الركوع لحماس".. برلمانية إسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى: أعداؤنا يسخرون منا
وجهت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأحد، انتقادات واسعة النطاق لحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقت بين تل أبيب وحركة حماس.
وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع تالي غوتليب، عضو حزب "الليكود" الحاكم، أوضحت من خلالها أن صفقة تبادل الرهائن والأسرى الموقعة بين بلادها وحركة حماس تعد صفقة مع "الشيطان" على حد قولها.
وأشارت البرلمانية الإسرائيلية إلى أن حركة حماس في حال شعور غير عادي بالنصر أمام الجيش الإسرائيلي
، وأن أعداء بلادها يضحكون على إسرائيل جراء موافقة نتنياهو على اتفاق الهدنة المؤقتة الذي يسمح بتبادل حوالي 50 رهينة إسرائيلية مقابل حوالي 150 أسير فلسطيني.
وادعت تالي غوتليب، المعروفة أنها يمينية متشددة في حزب "الليكود" الحاكم
الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، أن حركة حماس لا تفهم إلا لغة القوة، وأن الجيش الإسرائيلي عليه التفكير في كيفية التعامل معها في حال ما استمرت الحركة الفلسطينية في مهاجمة إسرائيل.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي بارز، مساء اليوم الأحد، إنه يتم تسليم 13 من المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي بارز، أن الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" تجري في هذه الآونة، موضحا أن قائمة اليوم الثالث للرهائن الإسرائيليين تضم 13 رهينة، منهم 9 من الأطفال.
ومن جانبها، أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليا
وأخرى تضم 39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين، مع دخول الهدنة المعلنة في قطاع غزة يومها الثالث.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أن "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي عبرت من معبر رفح
إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة منذ بدء التصعيد بين الجانبين".
وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".
ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح".
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.