تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

تستمر اليوم الاثنين الهدنة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل لليوم الرابع، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى والذي بموجبه اتفق الطرفان على هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام.
وبدأت الهدنة الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، على أن يتخللها صفقة تبادل أسرى، بين إسرائيل وحركة "حماس"، من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى زيادة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وصهاريج الوقود على مدار أيام الهدنة.
وتنص صفقة تبادل الأسرى، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويرافق الهدنة وقف جميع الأعمال العسكرية من "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى وكذلك من الجيش الإسرائيلي، طوال فترة التهدئة، كما تنص على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل جنوبي قطاع غزة وتوقف الطيران عن التحليق، لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة وشمالي قطاع غزة.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
22:49 GMT 26.11.2023
تلفزيون فلسطين: قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الجلزون في الضفة الغربية
22:20 GMT 26.11.2023
نتنياهو يبلغ بايدن القبول بتمديد وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح 10 رهائن كل يوم