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https://sputnikarabic.ae/20231126/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-رابع-أيام-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083510305.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تستمر اليوم الاثنين الهدنة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل لليوم الرابع، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى والذي بموجبه اتفق الطرفان على هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T22:19+0000
2023-11-26T22:19+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

22:19 GMT 26.11.2023
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تستمر اليوم الاثنين الهدنة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل لليوم الرابع، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى والذي بموجبه اتفق الطرفان على هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام.
وبدأت الهدنة الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، على أن يتخللها صفقة تبادل أسرى، بين إسرائيل وحركة "حماس"، من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى زيادة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وصهاريج الوقود على مدار أيام الهدنة.
وتنص صفقة تبادل الأسرى، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويرافق الهدنة وقف جميع الأعمال العسكرية من "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى وكذلك من الجيش الإسرائيلي، طوال فترة التهدئة، كما تنص على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل جنوبي قطاع غزة وتوقف الطيران عن التحليق، لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة وشمالي قطاع غزة.
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Журналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور16:37 GMT
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