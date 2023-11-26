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https://sputnikarabic.ae/20231126/تقرير-الجزائر-تشهد-مقتل-امرأة-واحدة-على-الأقل-أسبوعيا-1083486458.html
تقرير: الجزائر تشهد مقتل امرأة واحدة على الأقل أسبوعيا
تقرير: الجزائر تشهد مقتل امرأة واحدة على الأقل أسبوعيا
خلص تقرير حديث إلى أن امرأة واحدة على الأقل تتعرض للقتل في الجزائر أسبوعيا، لمبررات عديدة، من بينها الغيرة، ‏والاضطرابات النفسية، وحماية الشرف.‏ 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T07:03+0000
2023-11-26T07:03+0000
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وأشارت عضو ائتلاف "فيمينست الجزائر"، وئام أوراس، في التقرير الذي صدر أمس السبت، إلى أن 261 امرأة في الجزائر قتلت منذ عام 2019.وبينت أن نصف ذلك العدد هن أمهات، و16 منهن كنّ حوامل وقت وقوع الجريمة، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".وأضافت أوراس في التقرير كذلك، أنه مطلع العام الحالي 2023، تعرضت 33 امرأة للقتل.وتنوعت أشكال قتل النساء في الجزائر، ما بين الطعن والذبح أوالقتل بأسلحة نارية، وكذلك الحرق، بحسب التقرير.كما بيّن التقرير أن معظم عمليات القتل، البالغ نسبتها 71%، وقعت داخل بيئة مغلقة، مثل المنزل ومكان العمل.ولفت إلى أن 80% من الحالات، كان الجناة من أفراد عائلة الضحية، وأنه في 61% من الحالات، القتلة هم الأزواج، وبعضهم ضباط شرطة أو جنود قتلوا زوجاتهم بسلاح الخدمة.وانتقد ائتلاف "فمينسد الجزائر" في تقريره، أوجه القصور في النظام القضائي الجزائري، مؤكدا أنه "لا يحمي النساء بشكل كاف من هذا النوع من العنف، ويصدر أحكاما مخففة على بعض مرتكبي جرائم قتل النساء، في ظل "نظام أبوي" ومجتمع محافظ".
https://sputnikarabic.ae/20220308/بمناسبة-اليوم-العالمي-للمرأة-الرئيس-تبون-يوجه-رسالة-للنساء-الجزائريات-1059637254.html
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منوعات, الأخبار, الجزائر, أخبار العالم الآن
منوعات, الأخبار, الجزائر, أخبار العالم الآن

تقرير: الجزائر تشهد مقتل امرأة واحدة على الأقل أسبوعيا

07:03 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
علم الجزائر
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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خلص تقرير حديث إلى أن امرأة واحدة على الأقل تتعرض للقتل في الجزائر أسبوعيا، لمبررات عديدة، من بينها الغيرة، ‏والاضطرابات النفسية، وحماية الشرف.‏
وأشارت عضو ائتلاف "فيمينست الجزائر"، وئام أوراس، في التقرير الذي صدر أمس السبت، إلى أن 261 امرأة في الجزائر قتلت منذ عام 2019.
وبينت أن نصف ذلك العدد هن أمهات، و16 منهن كنّ حوامل وقت وقوع الجريمة، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".
وأضافت أوراس في التقرير كذلك، أنه مطلع العام الحالي 2023، تعرضت 33 امرأة للقتل.
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وتنوعت أشكال قتل النساء في الجزائر، ما بين الطعن والذبح أوالقتل بأسلحة نارية، وكذلك الحرق، بحسب التقرير.
كما بيّن التقرير أن معظم عمليات القتل، البالغ نسبتها 71%، وقعت داخل بيئة مغلقة، مثل المنزل ومكان العمل.
ولفت إلى أن 80% من الحالات، كان الجناة من أفراد عائلة الضحية، وأنه في 61% من الحالات، القتلة هم الأزواج، وبعضهم ضباط شرطة أو جنود قتلوا زوجاتهم بسلاح الخدمة.
وانتقد ائتلاف "فمينسد الجزائر" في تقريره، أوجه القصور في النظام القضائي الجزائري، مؤكدا أنه "لا يحمي النساء بشكل كاف من هذا النوع من العنف، ويصدر أحكاما مخففة على بعض مرتكبي جرائم قتل النساء، في ظل "نظام أبوي" ومجتمع محافظ".
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