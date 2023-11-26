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https://sputnikarabic.ae/20231126/حكومة-سيراليون-تفرض-حظر-تجول-في-عموم-البلاد-بعد-صد-هجوم-على-ثكنات-عسكرية-1083490934.html
حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في عموم البلاد بعد صد هجوم على ثكنات عسكرية
حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في عموم البلاد بعد صد هجوم على ثكنات عسكرية
فرضت حكومة سيراليون، اليوم الأحد، حظر التجول في عموم البلاد، عقب محاولة بعض الأفراد الهجوم على ثكنات عسكرية واقتحام مخازن أسلحة في العاصمة فريتاون. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:48+0000
2023-11-26T09:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان إلى أنه "في الساعات الأولى من يوم الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حاول بعض الأفراد المجهولين اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنات ويلبرفورس"، مؤكدة أنه تم صدهم، وأن الحكومة وقوات أمن الدولة تسيطر على زمام الأمور.وأضافت أنه "لتمكين قوات الأمن من مواصلة عملية القبض على المشتبه بهم، تم إعلان حظر تجول على مستوى البلاد بأثر فوري في جميع أنحاء البلاد"، داعية المواطنين إلى البقاء في منازلهم.وأُعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، رئيسا للبلاد في حزيران/ يونيو الماضي، بحصوله على 56.17% من الأصوات، وهي نسبة أعلى بقليل من عتبة الـ55% اللازمة لتجنب دورة انتخابية ثانية.وانتقدت المعارضة والمراقبون الدوليون الانتخابات، مؤكدين وجود "تضارب إحصائي" بين النتائج الأولية والنهائية.واتهم بيو، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عليه لكي يمنع عملية إحصاء الأصوات بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران.وقال في كلمة ألقاها في الجامعة الأمريكية في واشنطن، إنه عندما حان وقت إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل، مضيفًا أن "المفوضية الوطنية للانتخابات جمعت البيانات وأجرت حساباتها وهنا، طلبت منّي الولايات المتحدة منع (المفوضية) من إعلان النتائج، لذلك لا أعرف من ذا الذي يتهم من بالتدخل".وأكد الرئيس السيراليوني رفضه لتنفيذ مطالب واشنطن، قائلًا: "لم يسبق لي أن اتّصلت بهذه المؤسسة (المفوضية) وأخبرتهم أني لن أفعل ذلك الآن"، مؤكّداً أنّه يحترم "استقلالية" هذه الهيئة.
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حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في عموم البلاد بعد صد هجوم على ثكنات عسكرية

09:48 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / JOHN WESSELSسيراليون
سيراليون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / JOHN WESSELS
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فرضت حكومة سيراليون، اليوم الأحد، حظر التجول في عموم البلاد، عقب محاولة بعض الأفراد الهجوم على ثكنات عسكرية واقتحام مخازن أسلحة في العاصمة فريتاون.
القاهرة - سبوتنيك. وأشارت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان إلى أنه "في الساعات الأولى من يوم الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حاول بعض الأفراد المجهولين اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنات ويلبرفورس"، مؤكدة أنه تم صدهم، وأن الحكومة وقوات أمن الدولة تسيطر على زمام الأمور.
وأضافت أنه "لتمكين قوات الأمن من مواصلة عملية القبض على المشتبه بهم، تم إعلان حظر تجول على مستوى البلاد بأثر فوري في جميع أنحاء البلاد"، داعية المواطنين إلى البقاء في منازلهم.
وأُعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، رئيسا للبلاد في حزيران/ يونيو الماضي، بحصوله على 56.17% من الأصوات، وهي نسبة أعلى بقليل من عتبة الـ55% اللازمة لتجنب دورة انتخابية ثانية.
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وانتقدت المعارضة والمراقبون الدوليون الانتخابات، مؤكدين وجود "تضارب إحصائي" بين النتائج الأولية والنهائية.
واتهم بيو، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عليه لكي يمنع عملية إحصاء الأصوات بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران.
وقال في كلمة ألقاها في الجامعة الأمريكية في واشنطن، إنه عندما حان وقت إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل، مضيفًا أن "المفوضية الوطنية للانتخابات جمعت البيانات وأجرت حساباتها وهنا، طلبت منّي الولايات المتحدة منع (المفوضية) من إعلان النتائج، لذلك لا أعرف من ذا الذي يتهم من بالتدخل".
وأكد الرئيس السيراليوني رفضه لتنفيذ مطالب واشنطن، قائلًا: "لم يسبق لي أن اتّصلت بهذه المؤسسة (المفوضية) وأخبرتهم أني لن أفعل ذلك الآن"، مؤكّداً أنّه يحترم "استقلالية" هذه الهيئة.
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