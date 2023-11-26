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"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها
https://sputnikarabic.ae/20231126/حماس-تعلن-مقتل-أحمد-الغندور-وعدد-من-قيادييها--1083491222.html
"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها
"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل قائد لواء الشمال لديها خلال معارك مع القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى عدد من القياديين. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:52+0000
2023-11-26T10:04+0000
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ونشرت الحركة بيانا على "تلغرام"، كشفت فيه لأول مرة عن وقوع قتلى لديها، قائلة إن أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، قد قتل خلال عملية "طوفان الأقصى".وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقتل قائد لواء الشمال في الجناح العسكري لحركة "حماس" أحمد الغندور.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231125/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-نحقق-مع-المفرج-عنهم-ولن-نكشف-ما-توصلنا-إليه-1083483302.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها

09:52 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 26.11.2023)
© AFP 2023كتائب القسام
كتائب القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل قائد لواء الشمال لديها خلال معارك مع القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى عدد من القياديين.
ونشرت الحركة بيانا على "تلغرام"، كشفت فيه لأول مرة عن وقوع قتلى لديها، قائلة إن أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، قد قتل خلال عملية "طوفان الأقصى".

وكشف البيان أيضا عن مقتل كل من القادة لدى "كتائب القسام"، وهم: وائل رجب، رأفت سلمان، أيمن صيام.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقتل قائد لواء الشمال في الجناح العسكري لحركة "حماس" أحمد الغندور.

وقالت الصحيفة، إن الغندور قتل جراء قصف جوي للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على جثته.

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ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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