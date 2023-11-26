https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-يوضح-المشكلة-الأساسية-للقوات-الأوكرانية-1083489741.html

خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية

خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المشكلة الأساسية لأوكرانيا لا تكمن في عدد قواتها بل في جودة والقدرات الموجودة لإدارة العمليات واسعة النطاق. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T08:55+0000

2023-11-26T08:55+0000

2023-11-26T08:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرها عن الموظف في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية المتحدة، جاك واتلينج، الذي اعتبر أن المشكلة ليست في عدد القوات التي لدى كييف بل في الجودة والقدرة على إدارة الحرب من جانبها، حيث تعتبر هذه المسألة ضرورية بالنسبة للميدان العسكري.وسبق أن صرح الرائد في القوات الأوكرانية فيكتور كيسيل لشبكة "CNN" عن النقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.

https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html

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