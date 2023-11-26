عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-يوضح-المشكلة-الأساسية-للقوات-الأوكرانية-1083489741.html
خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية
خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المشكلة الأساسية لأوكرانيا لا تكمن في عدد قواتها بل في جودة والقدرات الموجودة لإدارة العمليات واسعة النطاق. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:55+0000
2023-11-26T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرها عن الموظف في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية المتحدة، جاك واتلينج، الذي اعتبر أن المشكلة ليست في عدد القوات التي لدى كييف بل في الجودة والقدرة على إدارة الحرب من جانبها، حيث تعتبر هذه المسألة ضرورية بالنسبة للميدان العسكري.وسبق أن صرح الرائد في القوات الأوكرانية فيكتور كيسيل لشبكة "CNN" عن النقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية

08:55 GMT 26.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المشكلة الأساسية لأوكرانيا لا تكمن في عدد قواتها بل في جودة والقدرات الموجودة لإدارة العمليات واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرها عن الموظف في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية المتحدة، جاك واتلينج، الذي اعتبر أن المشكلة ليست في عدد القوات التي لدى كييف بل في الجودة والقدرة على إدارة الحرب من جانبها، حيث تعتبر هذه المسألة ضرورية بالنسبة للميدان العسكري.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يكشف عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجيش الروسي في أوكرانيا
05:17 GMT
وفي وقت سابق، كتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لصحيفة الإيكونوميست، أن إمكانيات تدريب الاحتياط على أراضي أوكرانيا محدودة، وهناك ثغرات في التشريعات تسمح للمواطنين بالتهرب من عملياتهم.
وسبق أن صرح الرائد في القوات الأوكرانية فيكتور كيسيل لشبكة "CNN" عن النقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:25 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала