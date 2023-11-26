https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-يوضح-المشكلة-الأساسية-للقوات-الأوكرانية-1083489741.html
خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية
خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المشكلة الأساسية لأوكرانيا لا تكمن في عدد قواتها بل في جودة والقدرات الموجودة لإدارة العمليات واسعة النطاق. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:55+0000
2023-11-26T08:55+0000
2023-11-26T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرها عن الموظف في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية المتحدة، جاك واتلينج، الذي اعتبر أن المشكلة ليست في عدد القوات التي لدى كييف بل في الجودة والقدرة على إدارة الحرب من جانبها، حيث تعتبر هذه المسألة ضرورية بالنسبة للميدان العسكري.وسبق أن صرح الرائد في القوات الأوكرانية فيكتور كيسيل لشبكة "CNN" عن النقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المشكلة الأساسية لأوكرانيا لا تكمن في عدد قواتها بل في جودة والقدرات الموجودة لإدارة العمليات واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرها عن الموظف في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية المتحدة، جاك واتلينج، الذي اعتبر أن المشكلة ليست في عدد القوات التي لدى كييف بل في الجودة والقدرة على إدارة الحرب من جانبها، حيث تعتبر هذه المسألة ضرورية بالنسبة للميدان العسكري.
وفي وقت سابق، كتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لصحيفة الإيكونوميست، أن إمكانيات تدريب الاحتياط على أراضي أوكرانيا محدودة، وهناك ثغرات في التشريعات تسمح للمواطنين بالتهرب من عملياتهم.
وسبق أن صرح الرائد في القوات الأوكرانية فيكتور كيسيل لشبكة "CNN" عن النقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.