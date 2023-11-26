https://sputnikarabic.ae/20231126/دراسة-سبب-الحكة-المستمرة-هي-بكتيريا-تعيش-في-أنف-الإنسان-1083488246.html

دراسة: سبب الحكة المستمرة هي بكتيريا تعيش في أنف الإنسان

دراسة: سبب الحكة المستمرة هي بكتيريا تعيش في أنف الإنسان

كشف علماء من جامعة "هارفرد" عن سلالة من البكتيريا غير الضارة التي تعيش في أنوف الناس، حيث يمكن أن تتمدد في خلايا الجلد وتسبب رغبة لا يمكن السيطرة عليها في... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T08:48+0000

2023-11-26T08:48+0000

2023-11-26T08:48+0000

علوم

مجتمع

الصحة

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واعتبر العلماء في دراسة نشرت لهم أن الحكة المرتبطة بالأكزيما قد تكون ناجمة عن طرق مختلفة تماما.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "cell" العلمية فإن المرضى الذين يعانون من الأكزيما، يتم التخلص من البكتيريا الصحية والزيوت التي تحميها، ما يسمح للبكتيريا الضارة بالانتشار. وهذا يشمل المكورات العنقودية الذهبية، والتي توجد عادة على الجلد أو في الأنف وعادة ما تكون غير ضارة وقد تسبب التهابات الجلد والتسمم الغذائي وتجرثم الدم.وقام العلماء بتجربة على الفئران من خلال إدخال المكورات العنقودية الذهبية، ما تسبب في إصابتها بحكة شديدة تفاقمت على مدار عدة أيام وأدت إلى تلف الجلد.وقال العلماء إن إنزيما يسمى "V8"، يعمل مثل مقص جزيئي، يقوم بقص جزء من بروتين "PAR1" الذي يبطن الخلايا العصبية في الجلد، ما يؤدي إلى قيام "PAR1" بإطلاق إشارة عبر الخلايا العصبية الجلدية وحتى الدماغ، وبالتالي الرغبة في الحك.ويخطط العلماء لاختبار ما إذا كانت البكتيريا الأخرى يمكن أن تؤدي إلى الحكة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض جلدية.

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