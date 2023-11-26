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https://sputnikarabic.ae/20231126/رئيس-الهلال-الأحمر-بشمال-سيناء-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-مستجدات-دخول-المساعدات-لغزة-ثالث-أيام-الهدنة-1083505029.html
رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات دخول المساعدات لغزة ثالث أيام الهدنة
رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات دخول المساعدات لغزة ثالث أيام الهدنة
كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن آخر مستجدات دخول المساعدات من مصر إلى غزة، وعبور المرضى والجرحى الفلسطينيين، في ثالث يوم... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T15:56+0000
2023-11-26T15:56+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن اتفاق الهدنة ينص على إدخال 200 شاحنة مساعدات يوميًا عبر معبر رفح، وعربيتان من الوقود، تحتوي على 120 ألف لتر سولار تقريبًا.وأوضح أن المساعدات خلال الهدنة تصل بالفعل إلى 200 شاحنة يوميًا، وجاري نقل المساعدات اليوم الأحد إلى القطاع، وقد تزيد عدد الشاحنات عن الـ 200، كاشفًا عن دخول 8 سيارات إسعاف ضمن شاحنات اليوم.وبين استقبال معبر رفح 400 مصاب وجريح فلسطيني جديد، مع 300 شخص من المرافقين لهم، وتم توزيعهم على مستشفيات العريش.تلقت إسرائيل قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حماس.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأكيدا بتلقي قائمة بأسماء المتوقع إطلاق سراحهم وإبلاغ ذويهم بتك المعلومات.وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل. ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
https://sputnikarabic.ae/20231126/الجهاد-الإسلامي-الحرب-على-غزة-تهدف-إلى-تهجير-الشعب-الفلسطيني-وتنفيذ-مخطط-الضم-والتوسع-1083491871.html
https://sputnikarabic.ae/20231126/غانتس-مستمرون-في-الحرب-على-غزة-وسيكون-هناك-وقت-للتحقيق-في-طوفان-الأقصى-1083499386.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف لـ"سبوتنيك" آخر مستجدات دخول المساعدات لغزة ثالث أيام الهدنة

15:56 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن آخر مستجدات دخول المساعدات من مصر إلى غزة، وعبور المرضى والجرحى الفلسطينيين، في ثالث يوم الهدنة الإنسانية.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن اتفاق الهدنة ينص على إدخال 200 شاحنة مساعدات يوميًا عبر معبر رفح، وعربيتان من الوقود، تحتوي على 120 ألف لتر سولار تقريبًا.
وأوضح أن المساعدات خلال الهدنة تصل بالفعل إلى 200 شاحنة يوميًا، وجاري نقل المساعدات اليوم الأحد إلى القطاع، وقد تزيد عدد الشاحنات عن الـ 200، كاشفًا عن دخول 8 سيارات إسعاف ضمن شاحنات اليوم.
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
"الجهاد الإسلامي": الحرب على غزة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع
10:20 GMT
وبين استقبال معبر رفح 400 مصاب وجريح فلسطيني جديد، مع 300 شخص من المرافقين لهم، وتم توزيعهم على مستشفيات العريش.
تلقت إسرائيل قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حماس.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأكيدا بتلقي قائمة بأسماء المتوقع إطلاق سراحهم وإبلاغ ذويهم بتك المعلومات.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.
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13:36 GMT
ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
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