https://sputnikarabic.ae/20231126/رئيس-كوريا-الجنوبية-يقبل-استقالة-مدير-الاستخبارات-1083489994.html
رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة مدير الاستخبارات
رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة مدير الاستخبارات
أعلن مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سوك يول، قبل الاستقالة التي قدمها كيم كيو هيون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:16+0000
2023-11-26T09:16+0000
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كما قبِل يون عرضي الاستقالة المقدمين من كوون تشون تايك، النائب الأول للمدير، وكيم سو يون، النائب الثاني لمدير جهاز الاستخبارات الوطنية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأكد بيان للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن مدير الاستخبارات، كيم كيو هيون، عمل على "إعادة ترسيخ سمعة جهاز المخابرات الوطنية باعتباره أعلى وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد"، و"بناء نظام دعم مع مؤسسات المخابرات في الدول الصديقة"، خلال فترة تغيير الإدارة.ومن المقرر تعيين الدبلوماسي السابق، هونغ جانغ وون، نائبا أول للمدير، وسيتولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس وكالة الاستخبارات في الوقت الحالي، وفقا للمكتب الرئاسي.
https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إطلاق-ناجح-لقمر-استطلاع-على-صاروخ-جديد-1083357519.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة مدير الاستخبارات
أعلن مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سوك يول، قبل الاستقالة التي قدمها كيم كيو هيون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية.
كما قبِل يون عرضي الاستقالة المقدمين من كوون تشون تايك، النائب الأول للمدير، وكيم سو يون، النائب الثاني لمدير جهاز الاستخبارات الوطنية، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأكد بيان للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن مدير الاستخبارات، كيم كيو هيون، عمل على "إعادة ترسيخ سمعة جهاز المخابرات الوطنية باعتباره أعلى وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد"، و"بناء نظام دعم مع مؤسسات المخابرات في الدول الصديقة"، خلال فترة تغيير الإدارة.
ومن المقرر تعيين الدبلوماسي السابق، هونغ جانغ وون، نائبا أول للمدير، وسيتولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس وكالة الاستخبارات في الوقت الحالي، وفقا للمكتب الرئاسي.