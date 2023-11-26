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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/زعيم-حزب-الوطنيين-الفرنسي-علينا-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-والتوقف-عن-اتباع-الناتو-1083486769.html
زعيم حزب الوطنيين الفرنسي: علينا استعادة العلاقات مع روسيا والتوقف عن اتباع "الناتو"
زعيم حزب الوطنيين الفرنسي: علينا استعادة العلاقات مع روسيا والتوقف عن اتباع "الناتو"
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأنه يتعين على الغرب التوقف عن اتباع خطى "الناتو" والبدء في استعادة العلاقات مع روسيا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T07:31+0000
2023-11-26T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "دعونا لا نكن أولئك الذين يصدقون خرافات الناتو، ودعونا نستيقظ أخيرًا! دعونا نجري حوارًا مع روسيا، ودعونا ننسى (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي ونساعد في إحلال السلام!".وفي وقت سابق، قال فيليبو: "دعونا نوقف هذا الصراع، ونتوقف عن تجنيد الأوكرانيين في الجيش ضد إرادتهم، دعونا نجبر زيلينسكي، على التفاوض".وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زعيم حزب الوطنيين الفرنسي: علينا استعادة العلاقات مع روسيا والتوقف عن اتباع "الناتو"

07:31 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأنه يتعين على الغرب التوقف عن اتباع خطى "الناتو" والبدء في استعادة العلاقات مع روسيا.
وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "دعونا لا نكن أولئك الذين يصدقون خرافات الناتو، ودعونا نستيقظ أخيرًا! دعونا نجري حوارًا مع روسيا، ودعونا ننسى (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي ونساعد في إحلال السلام!".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان العودة إلى الأسواق الروسية في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، قال فيليبو: "دعونا نوقف هذا الصراع، ونتوقف عن تجنيد الأوكرانيين في الجيش ضد إرادتهم، دعونا نجبر زيلينسكي، على التفاوض".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
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05:17 GMT

وذكرت صحيفة "بيلد" في وقت سابق، نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه أن واشنطن وبرلين تعتزمان دفع أوكرانيا لفتح مفاوضات مع روسيا. وأوضح المتحدث في للصحيفة، في حالة الفشل، فإن هذه البلدان لديها نوع من الخطة البديلة، والتي ينبغي أن تؤدي إلى نتائج مماثلة. نحن نتحدث عن "اتفاقيات مينسك دون اتفاق" فهي تنطوي على تجميد الصراع مع شبه حدود قائمة، ولن يوقع الطرفان على أي اتفاق.

وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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