https://sputnikarabic.ae/20231126/زعيم-حزب-الوطنيين-الفرنسي-علينا-استعادة-العلاقات-مع-روسيا-والتوقف-عن-اتباع-الناتو-1083486769.html

زعيم حزب الوطنيين الفرنسي: علينا استعادة العلاقات مع روسيا والتوقف عن اتباع "الناتو"

زعيم حزب الوطنيين الفرنسي: علينا استعادة العلاقات مع روسيا والتوقف عن اتباع "الناتو"

صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأنه يتعين على الغرب التوقف عن اتباع خطى "الناتو" والبدء في استعادة العلاقات مع روسيا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T07:31+0000

2023-11-26T07:31+0000

2023-11-26T07:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "دعونا لا نكن أولئك الذين يصدقون خرافات الناتو، ودعونا نستيقظ أخيرًا! دعونا نجري حوارًا مع روسيا، ودعونا ننسى (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي ونساعد في إحلال السلام!".وفي وقت سابق، قال فيليبو: "دعونا نوقف هذا الصراع، ونتوقف عن تجنيد الأوكرانيين في الجيش ضد إرادتهم، دعونا نجبر زيلينسكي، على التفاوض".وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html

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