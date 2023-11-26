https://sputnikarabic.ae/20231126/سجلت-أكبر-عدد-جرحى-خلال-شهر-وقدمت-للعالم-أداة-الشفاء-قصة-لا-يعلمها-الكثيرون-عن-غزة-1083490315.html

سجلت أكبر عدد جرحى خلال شهر وقدمت للعالم "أداة الشفاء".. قصة لا يعلمها الكثيرون عن غزة

سجلت أكبر عدد جرحى خلال شهر وقدمت للعالم "أداة الشفاء".. قصة لا يعلمها الكثيرون عن غزة

تعتبر المادة الأكثر استخداما في تاريخ الطب منذ مئات السنين، واحده من عدد كبير من الأدوات والمواد الطبية التي لا تستطيع المنطقة التي صنعت هذه المادة الحصول... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T10:53+0000

2023-11-26T10:53+0000

2023-11-26T10:53+0000

قطاع غزة

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وربما لا يعلم الكثيرون أن الاسم الطبي والمتداول في أغلب دول العالم لمادة الشاش الطبي، هو "gauze" ، وهو اسم مشتق من اسم مدينة غزة الفلسطينية، وهو المكان الذي ظهر فيه هذا الضماد وانتشر منه إلى أنحاء العالم.ويتوقع الخبراء أن الشاش ظهر هناك بالتزامن مع صناعة النسيج التي عرفت في غزة ولا تزال مستمرة إلى اليوم، بحسب موقع "britannica".مفارقة تاريخية وإنسانية وبدأ تصدير الشاش إلى العالم منذ نهاية العصور الوسطى، وحافظ على اسمه المرتبط بمدينة غزة إلى اليوم، مع مفارقة تاريخية، وهي أن غزة اليوم تحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة غائبة عن ذهن الكثير من الدول الغربية التي تستخدم اسمها لمادة الشاش. ويعد الشاش أحد أقدم الطرق وأكثرها استخداما وفعالية لتغطية الجروح ومعالجتها، بسبب قدرة هذه المادة على حماية الجروح وتغطيتها من جهة، ومرونتها وسماحها بتهوية الجروح من جهة أخرى.وبحسب المكتبة العالمية للطب، فقد استخدم الشاش لتضميد الجروح والإصابات المختلفة منذ قرون مضت.ويأتي الشاش في يومنا الحالي، بأحجام وأنواع مختلفة، ولكنها جميعها تخدم بشكل أساسي نفس الأغراض مع بعض الاختلافات بحسب الحالة المرضية، لمنها جميعها تتفق مع الشاش القديم بالحماية من العدوى.علاقة مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين مع تضميد الجراحاستخدم القدماء اللصاقات، وهو المعادل الحالي لضمادات الجروح، حيث كانت هذه اللصقات عبارة عن خليط من مواد تشمل الطين أو الطين والنباتات والأعشاب، وتم وضعها على الجروح لتوفير الحماية وامتصاص الإفرازات.وكانت "البيرة" واحدة من أقدم منتجات العناية بالجروح المعروفة، وقام السومريون بتخمير ما لا يقل عن 19 نوعًا مختلفًا من البيرة.وعثر في بلاد ما بين النهرين (العراق) على وصفة مثيرة للاهتمام لشفاء الجروح تتضمن بعض أنواع الزيوت منها زيت الصنوبر، والطرفاء، والأقحوان، والدقيق والحليب والبيرة ويخلط المزيج في مقلاة نحاسية صغيرة وينتشر على الجلد.ربما ساعد الوبر المصنوع من الألياف النباتية على تهوية الجرح؛ ربما كان الدهن والعسل يحميان الجرح من العدوى، والشحوم المصنوعة من الدهون الحيوانية بمثابة حاجز أمام البكتيريا، وعلى الرغم من أن العسل عامل فعال كمضاد للجراثيم، إلا أنه يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية الأخرى أيضا.وكان المصريون يرسمون الجروح باللون الأخضر. يشير اللون الأخضر إلى الحياة، والطلاء الأخضر يحتوي على النحاس، وهو مادة سامة للبكتيريا.

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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, غزة