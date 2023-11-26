عربي
مراسل "سبوتنيك" في دمشق: تصاعد أعمدة الدخان قرب مدخل دمشق الغربي قرب "السومرية"
https://sputnikarabic.ae/20231126/شباب-يرسمون-جداريات-في-شوارع-تونس-توثق-معاناة-الفلسطينيين-وتدعم-قضيتهم-صور-1083497950.html
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم... صور وفيديو
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم... صور وفيديو
‏ في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، تتجسد صرخة فنية رسمها شباب منطقة الزّهروني على جدران شوارع حيّهم، رفضا ‏للحرب المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:57+0000
2023-11-26T13:52+0000
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1a/1083496645_1:0:1242:698_1920x0_80_0_0_b609b6726c2bfc0f90840023e8791731.jpg
وعلى طول 25 مترا، رسم شباب المنطقة جدارية ضخمة على جدران مدرسة ابتدائية باستخدام فن "الغرافيتي"، تحاكي صورها مأساة الفلسطينيين، وتجسّد يوميات الحرب الطاحنة، وتوثق رحلة استرجاع الأرض، وتحتفي هذه الجدارية برموز "المقاومة الفلسطينية والعربية".وفتحت هذه الجداريات شهية المارّة وسائقي السيارات ممن استوقفهم الصوت الصادح الذي صرخت به جدران الزهروني، ليذكرهم بقصص الآلاف من الفلسطينيين ممن قضوا نحبهم في الحرب على غزة.الغرافيتي.. "فن مقاومة"يقول حسان الورغي، وهو فنان "الغرافيتي" الذي أشرف على هذا العمل، إن هذه الجدارية التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار تحاكي الواقع الفلسطيني المرّ، وهي رسالة تضامن ومآزرة لأهالي غزة الذين يعانون ويلات الحرب.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الغرافيتي هو فن مقاومة وأداة للدفاع عن الحق الإنساني ونبذ الظلم وهو لسان حالنا".وأشار حسان إلى أن "هذه الجدارية مستوحاة من قصص ألم حقيقية يعيشها الفلسطينيون كل يوم جراء القصف الإسرائيلي الذي لم يسلم منه الأطفال والنساء".ويؤكد حسان الورغي أن "هذه الجدارية لم تكتمل وأنه سيسعى، مع شباب المنطقة الذين ساعدوه على إنجازها، أن تكون أكبر جدارية داعمة للقضية الفلسطينية في تونس"."احتفاء برموز المقاومة"وبألوان صارخة يوثق غسان بريشته صورا لشخصيات فلسطينية، تمثّل رموزا للمقاومة والدفاع عن الأرض المسلوبة.كما تؤرخ الجدارية لعدد من الرموز العربية، التي عُرفت بتاريخها النضالي وبمقاومتها للاحتلال وبمساندتها اللامشروطة للقضية الفلسطينية، من بينها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، والمناضل الليبي، عمر المختار، الذي أعدمه الجنود الإيطاليون في سبتمبر/ أيلول عام 1931 .وقال حسان إن "تضمين صور الرموز العربية الراحلة التي دعمت في مسيرتها القضية الفلسطينية، هي رسالة للحكام العرب بأن التاريخ لا ينسى، وأن الذاكرة الجماعية ستحتفظ بصور العظماء من الشخصيات التي دافعت عن الحق ووقفت أمام الظلم".رسالة للأجيال القادمةوقال رئيس جمعية "التفكير الثقافي" التي أشرفت على هذا العمل، حسام أحمد لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الجدارية تعبّر عن تضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني وترسخ قضيتهم في عقول الشباب والأطفال".وأشار إلى أن "توحيد العلم الفلسطيني والعلم التونسي في هذه الجدارية هي رسالة مفادها أن ألم الشعبين واحد مهما تباعدت المسافات، وأن القضية الفلسطينية متجذرة في أذهان التونسيين وفي قلوبهم".وتابع: "هذه القضية حاضرة بقوة في كيان الشباب، فبفضل مجهوداتهم وتعاون الجهات الرسمية استطعنا تأثيث هذه الجدارية".وأشار إلى أن "هذه الجداريات تتزامن مع أنشطة ثقافية تقودها الجمعية مع منظمة الهلال الأحمر التونسي في عدد من مدارس الجمهورية للتعريف بالقضية الفلسطينية في صفوف الأطفال".وأكد أحمد أنه "عند الانتهاء من رسم الجدارية ستنظم الجمعية تظاهرة ثقافية ضخمة مرفقة بمسيرة شبابية لدعم الشعب الفلسطيني وحملة تبرعات لفائدة الأهالي في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20200515/شكرا-لكم-غرافيتي-من-القلب-للممرضين-في-موسكو-1045442245.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1a/1083496645_156:0:1087:698_1920x0_80_0_0_c46a43b515a0157fcbeab2a83646ec6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري
تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري

شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم... صور وفيديو

12:57 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 26.11.2023)
© Sputnik . Mariam.Gaderaشباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
‏ في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، تتجسد صرخة فنية رسمها شباب منطقة الزّهروني على جدران شوارع حيّهم، رفضا ‏للحرب المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 51 يوما. ‎
وعلى طول 25 مترا، رسم شباب المنطقة جدارية ضخمة على جدران مدرسة ابتدائية باستخدام فن "الغرافيتي"، تحاكي صورها مأساة الفلسطينيين، وتجسّد يوميات الحرب الطاحنة، وتوثق رحلة استرجاع الأرض، وتحتفي هذه الجدارية برموز "المقاومة الفلسطينية والعربية".
وفتحت هذه الجداريات شهية المارّة وسائقي السيارات ممن استوقفهم الصوت الصادح الذي صرخت به جدران الزهروني، ليذكرهم بقصص الآلاف من الفلسطينيين ممن قضوا نحبهم في الحرب على غزة.
الغرافيتي.. "فن مقاومة"
يقول حسان الورغي، وهو فنان "الغرافيتي" الذي أشرف على هذا العمل، إن هذه الجدارية التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار تحاكي الواقع الفلسطيني المرّ، وهي رسالة تضامن ومآزرة لأهالي غزة الذين يعانون ويلات الحرب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الغرافيتي هو فن مقاومة وأداة للدفاع عن الحق الإنساني ونبذ الظلم وهو لسان حالنا".
وأشار حسان إلى أن "هذه الجدارية مستوحاة من قصص ألم حقيقية يعيشها الفلسطينيون كل يوم جراء القصف الإسرائيلي الذي لم يسلم منه الأطفال والنساء".
وتابع: "حتى الحجر لا يمكنه أن يبقى صامتا إزاء عمليات القتل والتنكيل والتهجير وأمام صور الدمار ومشاهد الأشلاء البشرية التي تصل إلينا من غزة، فما بالك بالبشر".
ويؤكد حسان الورغي أن "هذه الجدارية لم تكتمل وأنه سيسعى، مع شباب المنطقة الذين ساعدوه على إنجازها، أن تكون أكبر جدارية داعمة للقضية الفلسطينية في تونس".
© Sputnik . Mariam.Gaderaشباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
© Sputnik . Mariam.Gaderaشباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
© Sputnik . Mariam.Gaderaشباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
© Sputnik . Mariam.Gaderaشباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
© Sputnik . Mariam.Gaderaشباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم
"احتفاء برموز المقاومة"
وبألوان صارخة يوثق غسان بريشته صورا لشخصيات فلسطينية، تمثّل رموزا للمقاومة والدفاع عن الأرض المسلوبة.
كما تؤرخ الجدارية لعدد من الرموز العربية، التي عُرفت بتاريخها النضالي وبمقاومتها للاحتلال وبمساندتها اللامشروطة للقضية الفلسطينية، من بينها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، والمناضل الليبي، عمر المختار، الذي أعدمه الجنود الإيطاليون في سبتمبر/ أيلول عام 1931 .
وقال حسان إن "تضمين صور الرموز العربية الراحلة التي دعمت في مسيرتها القضية الفلسطينية، هي رسالة للحكام العرب بأن التاريخ لا ينسى، وأن الذاكرة الجماعية ستحتفظ بصور العظماء من الشخصيات التي دافعت عن الحق ووقفت أمام الظلم".
رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2020
وسائط متعددة
"شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
15 مايو 2020, 15:12 GMT
رسالة للأجيال القادمة
وقال رئيس جمعية "التفكير الثقافي" التي أشرفت على هذا العمل، حسام أحمد لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الجدارية تعبّر عن تضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني وترسخ قضيتهم في عقول الشباب والأطفال".
وأشار إلى أن "توحيد العلم الفلسطيني والعلم التونسي في هذه الجدارية هي رسالة مفادها أن ألم الشعبين واحد مهما تباعدت المسافات، وأن القضية الفلسطينية متجذرة في أذهان التونسيين وفي قلوبهم".
وتابع: "هذه القضية حاضرة بقوة في كيان الشباب، فبفضل مجهوداتهم وتعاون الجهات الرسمية استطعنا تأثيث هذه الجدارية".
وقال أحمد إن "اختيار جدران المدرسة الابتدائية لم يكن اعتباطيا، وإنما لكونها تتمركز في واجهة المنطقة حيث يمكن للناس مشاهدتها، أما السبب الثاني فهو ترسيخ القضية الفلسطينية في أذهان الأجيال القادمة، وتعريفهم برموز المقاومة الفلسطينية والعربية".
وأشار إلى أن "هذه الجداريات تتزامن مع أنشطة ثقافية تقودها الجمعية مع منظمة الهلال الأحمر التونسي في عدد من مدارس الجمهورية للتعريف بالقضية الفلسطينية في صفوف الأطفال".
وأكد أحمد أنه "عند الانتهاء من رسم الجدارية ستنظم الجمعية تظاهرة ثقافية ضخمة مرفقة بمسيرة شبابية لدعم الشعب الفلسطيني وحملة تبرعات لفائدة الأهالي في غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور13:22 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала