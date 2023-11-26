https://sputnikarabic.ae/20231126/شركة-صلب-ألمانية-تدق-ناقوس-الخطر-حول-تراجع-التصنيع-في-البلاد-1083498303.html

شركة صلب ألمانية "تدق ناقوس الخطر" حول تراجع التصنيع في البلاد

شركة صلب ألمانية "تدق ناقوس الخطر" حول تراجع التصنيع في البلاد

أطلق الرئيس التنفيذي لثاني أكبر شركة للصلب في ألمانيا "سالزجيتر"، جونار غروبلر، تحذيرات من أن ألمانيا ستواجه تراجعا في الإنتاج الصناعي في حال استمرت شركات... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T12:57+0000

2023-11-26T12:57+0000

2023-11-26T12:57+0000

العالم

اقتصاد

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وقال غروبلر خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": إذا اتبعنا هذا الاتجاه، فسوف تواجه بلادنا تراجعًا في التصنيع".وشدد غروبلر على أنه إذا غادر منتجو المواد الصناعية، وخاصة الصلب والمواد الكيميائية، ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فهناك خطر خسارة سلسلة القيمة بأكملها.وفقاً لبيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فإن ما يقرب من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة تفضل الاستثمار في الخارج، وسط مخاوف بشأن مستقبل من دون الغاز الروسي.وفي سبتمبر/أيلول، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الاقتصاديين يخشون "تدهور بنية" القطاع الصناعي في ألمانيا مع قيام الشركات بنقل الإنتاج والاستثمار إلى الخارج.

https://sputnikarabic.ae/20231108/تزايد-عدد-المشردين-في-ألمانيا-بعد-موجة-اللجوء-الأوكرانية-1082944036.html

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