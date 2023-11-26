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قطر: تقدم ملحوظ في توسعة حقل غاز مشترك مع إيران
قطر: تقدم ملحوظ في توسعة حقل غاز مشترك مع إيران
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز الطبيعي المسال، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن مشروع ‏توسعة حقل الشمال المشترك مع إيران، يشهد تقدما ملحوظا.‏ 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T10:43+0000
2023-11-26T10:43+0000
قطر
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وأضاف خلال الاجتماع السنوي المفتوح لموظفي الشركة، أمس السبت، أن مشروع توسعة الحقل "من المقرر أن يزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 إلى 126 مليون طن سنويا"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).ولفت إلى أن "وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال خلال العام الحالي 2023، يؤكد التزام دولة قطر تجاه أمن الطاقة العالمي".وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على مشاريع توسعة حقل الشمال ومشروع استدامة إنتاجه.وحقل "بارس الجنوبي"، أو ما يعرف بحقل غاز الشمال، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.وتحتل قطر، مكانة رائدة في مجال الغاز، حيث تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال بحلول 2024 إلى 110 ملايين طن سنويا، قياسا بإنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20231003/أمير-قطر-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-توسيع-أكبر-حقل-غاز-في-العالم-1081626073.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

قطر: تقدم ملحوظ في توسعة حقل غاز مشترك مع إيران

10:43 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز الطبيعي المسال، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن مشروع ‏توسعة حقل الشمال المشترك مع إيران، يشهد تقدما ملحوظا.‏
وأضاف خلال الاجتماع السنوي المفتوح لموظفي الشركة، أمس السبت، أن مشروع توسعة الحقل "من المقرر أن يزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 إلى 126 مليون طن سنويا"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
ولفت إلى أن "وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال خلال العام الحالي 2023، يؤكد التزام دولة قطر تجاه أمن الطاقة العالمي".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على مشاريع توسعة حقل الشمال ومشروع استدامة إنتاجه.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسيع أكبر حقل غاز في العالم
3 أكتوبر, 12:55 GMT
وحقل "بارس الجنوبي"، أو ما يعرف بحقل غاز الشمال، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.
وتحتل قطر، مكانة رائدة في مجال الغاز، حيث تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال بحلول 2024 إلى 110 ملايين طن سنويا، قياسا بإنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.
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