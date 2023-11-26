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https://sputnikarabic.ae/20231126/قوات-الفضاء-الروسية-تطلق-صاروخ-سويوز--21-بي-وتضع-قمرا-في-مدار-الأرض-فيديو-1083485899.html
قوات الفضاء الروسية تطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" وتضع قمرا في مدار الأرض.. فيديو
قوات الفضاء الروسية تطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" وتضع قمرا في مدار الأرض.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1 بي"، يوم أمس السبت الساعة 23:58، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T06:13+0000
2023-11-26T06:21+0000
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم إطلاق الصاروخ وعلى متنه مركبة فضائية إلى المدار الأرضي بنجاح حيث يحتوي على أجهزة سرية تابعة للجيش الروسي.وبحسب البيان تم إنشاء وتثبيت اتصال ثابت عن بعد مع المركبة الفضائية، حيث تعمل الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية بشكل طبيعي.وبعد إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار، قام ضباط المركز الرئيسي بإدخال معلومات عنها وبدؤوا في تحليل ومعالجة المعلومات حول الجسم الفضائي الجديد.
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قوات الفضاء الروسية تطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" وتضع قمرا في مدار الأرض.. فيديو

06:13 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 06:21 GMT 26.11.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1 بي"، يوم أمس السبت الساعة 23:58، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك محملا بقمر صناعي، ونجاح عملية وضع الأخير في مداره.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم إطلاق الصاروخ وعلى متنه مركبة فضائية إلى المدار الأرضي بنجاح حيث يحتوي على أجهزة سرية تابعة للجيش الروسي.
وبحسب البيان تم إنشاء وتثبيت اتصال ثابت عن بعد مع المركبة الفضائية، حيث تعمل الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية بشكل طبيعي.
وبعد إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار، قام ضباط المركز الرئيسي بإدخال معلومات عنها وبدؤوا في تحليل ومعالجة المعلومات حول الجسم الفضائي الجديد.
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