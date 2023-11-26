https://sputnikarabic.ae/20231126/للفوضويين-علماء-يبتكرون-روبوتا-يلتقط-الملابس-المتناثرة-في-غرفتك-فيديو-1083501053.html
"للفوضويين".. علماء يبتكرون روبوتا يلتقط الملابس المتناثرة في غرفتك... فيديو
"للفوضويين".. علماء يبتكرون روبوتا يلتقط الملابس المتناثرة في غرفتك... فيديو
ابتكر علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي روبوت مخصص لجمع الملابس يحل "مشكلة المراهقين"، وحول كيفية ترتيب الملابس بأكبر قدر من الكفاءة. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T13:59+0000
2023-11-26T13:59+0000
2023-11-26T13:59+0000
مجتمع
معلومات
العالم
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وتعتبر هذه مشكلة تدفع آباء معظم المراهقين إلى الجنون. لكن الملابس المتراكمة على أرضية غرفة النوم قد تصبح قريبا مشكلة من الماضي، حيث طور العلماء روبوت تنظيف لالتقاط الغسيل المتسخ.وباستخدام مجموعة من الكاميرات الملونة وكاميرات الاستشعار، يقوم الروبوت بجمع الغسيل في أكوام.وبعض الأشخاص يكونون قادرين على التقاط جميع الملابس مرة واحدة، فإن الروبوت المزود بأداة إمساك قد يكون قادرًا فقط على التقاط عدد قليل منها في المرة الواحدة، ولحل هذه المشكلة، صمم البروفيسور غولدبرغ ذكاءً اصطناعيًا يمكنه التقاط الملابس عن طريق التحكم في ذراع آلية.من ناحية أخرى، كانت الكاميرا المستشعرة للعمق رائعة في رؤية الأماكن التي تراكمت فيها الكثير من الملابس، لكنها واجهت صعوبة في فهم الملابس الفردية. لن يكون هذا الروبوت أيضًا المساعد المنزلي المثالي حتى الآن لأنه يفتقر حاليًا إلى القدرة على فرز الملابس حسب اللون.وتشير تقديرات دراسة حديثة نشرتها جامعة أكسفورد إلى أن ما يقرب من 40% من الأعمال المنزلية سوف تتم آليًا بحلول عام 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
معلومات, العالم
"للفوضويين".. علماء يبتكرون روبوتا يلتقط الملابس المتناثرة في غرفتك... فيديو
ابتكر علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي روبوت مخصص لجمع الملابس يحل "مشكلة المراهقين"، وحول كيفية ترتيب الملابس بأكبر قدر من الكفاءة.
وتعتبر هذه مشكلة تدفع آباء معظم المراهقين إلى الجنون. لكن الملابس المتراكمة على أرضية غرفة النوم قد تصبح قريبا مشكلة من الماضي، حيث طور العلماء روبوت تنظيف لالتقاط الغسيل المتسخ.
وباستخدام مجموعة من الكاميرات الملونة وكاميرات الاستشعار، يقوم الروبوت بجمع الغسيل في أكوام.
وقال البروفيسور كين غولدبرغ، إن "هذه التكنولوجيا يمكن أن تصبح متاحة تجاريا في هذا العقد، ما يعني أنه قد يكون لدينا جميعا قريبا مساعد آلي في جميع أنحاء المنزل".
وبعض الأشخاص يكونون قادرين على التقاط جميع الملابس مرة واحدة، فإن الروبوت المزود بأداة إمساك قد يكون قادرًا فقط على التقاط عدد قليل منها في المرة الواحدة، ولحل هذه المشكلة، صمم البروفيسور غولدبرغ ذكاءً اصطناعيًا يمكنه التقاط الملابس عن طريق التحكم في ذراع آلية.
وجرب العلماء في البداية تقنيتين مختلفتين، إحداهما باستخدام كاميرا ملونة قياسية والأخرى باستخدام كاميرا خاصة لاستشعار. يمكن للكاميرا الملونة تحديد مكان الملابس ولكنها غالبًا ما تفشل في العثور على أفضل مكان لالتقاط عدة قطع من الملابس في وقت واحد.
من ناحية أخرى، كانت الكاميرا المستشعرة للعمق رائعة في رؤية الأماكن التي تراكمت فيها الكثير من الملابس، لكنها واجهت صعوبة في فهم الملابس الفردية.
لن يكون هذا الروبوت أيضًا المساعد المنزلي المثالي حتى الآن لأنه يفتقر حاليًا إلى القدرة على فرز الملابس حسب اللون.
ومع ازدياد تطور الروبوتات وتوافرها على نطاق أوسع، يعتقد بعض الخبراء أننا قد نكون على وشك مستقبل خالٍ من المهام الروتينية.
وتشير تقديرات دراسة حديثة نشرتها جامعة أكسفورد إلى أن ما يقرب من 40% من الأعمال المنزلية سوف تتم آليًا بحلول عام 2023.