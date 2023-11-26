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https://sputnikarabic.ae/20231126/مشهد-يوثق-دقة-تحكم-رياض-محرز-بالكرة-فيديو-1083488893.html
مشهد يوثق دقة تحكم رياض محرز بالكرة... فيديو
مشهد يوثق دقة تحكم رياض محرز بالكرة... فيديو
أدهش اللاعب الجزائري رياض محرز الجماهير في مباراة الأهلي السعودي أمام الشباب السعودي في دوري روشن. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:35+0000
2023-11-26T08:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياض محرز
رياضة
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وتداول عدد كبير من المتابعين "الكنترول" الرائع لرياض محرز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت. حيث أشادوا بشدة بتقنيات محرز.وانتهت المبارة بين الأهلي السعودي بالتعادل السلبي، أمام ضيفه الشباب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.ويرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري السعودي. بينما بلغ الشباب النقطة 16 في المركز الـ 11 لجدول ترتيب البطولة، بعد مرور 14 جولة.
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نادي الفيديو, رياض محرز , رياضة
نادي الفيديو, رياض محرز , رياضة

مشهد يوثق دقة تحكم رياض محرز بالكرة... فيديو

08:35 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 08:36 GMT 26.11.2023)
© AFP 2023 / LINDSEY PARNABYالجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي
الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / LINDSEY PARNABY
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أدهش اللاعب الجزائري رياض محرز الجماهير في مباراة الأهلي السعودي أمام الشباب السعودي في دوري روشن.
وتداول عدد كبير من المتابعين "الكنترول" الرائع لرياض محرز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت. حيث أشادوا بشدة بتقنيات محرز.

وحصل رياض محرز على لقب رجل المباراة، بعد أن لعب مباراة رائعة وصنع عدد كبير من الفرص.

وانتهت المبارة بين الأهلي السعودي بالتعادل السلبي، أمام ضيفه الشباب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

وحاول الأهلي تسجيل الهدف الأول، وخطف الأسبقية في المباراة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، وأيضا نادي الشباب الذي حاول ولكن فشل في الوصول إلى مرمى السنغالي إدوارد ميندي.

ويرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري السعودي. بينما بلغ الشباب النقطة 16 في المركز الـ 11 لجدول ترتيب البطولة، بعد مرور 14 جولة.
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