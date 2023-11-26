https://sputnikarabic.ae/20231126/مصر-تتسلم-قائمتين-بأسماء-13-إسرائيليا-و39-فلسطينيا-مقرر-تبادلهم-بين-الجانبين-اليوم-1083502659.html

مصر تتسلم قائمتين بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم

مصر تتسلم قائمتين بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم

أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليا وأخرى تضم 39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين،... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T14:48+0000

2023-11-26T14:48+0000

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وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أن "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة منذ بدء التصعيد بين الجانبين".وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح". ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231126/برلماني-إسرائيلي-نحن-بحاجة-إلى-أن-نرى-السنوار-مدفونا-في-قبوه-مثل-صدام-حسين-أو-القذافي-1083501808.html

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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي