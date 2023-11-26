https://sputnikarabic.ae/20231126/ملايين-الدنانير-ملقاة-على-الأرض-تثير-غضبا-في-العراق-فيديو-1083500513.html
ملايين الدنانير ملقاة على الأرض تثير غضبا في العراق... فيديو
ملايين الدنانير ملقاة على الأرض تثير غضبا في العراق... فيديو
أثار مقطع مصور سخطا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم التقاطه من داخل أحد الملاهي الليلية في العراق. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T13:49+0000
2023-11-26T13:49+0000
2023-11-26T13:49+0000
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ويبيّن الفيديو المتداول، قيام شخص ما بإلقاء كمية كبيرة من الأموال بالعملة المحلية "الدينار العراقي"، على أحد المطربين المحليين الشعبيين، والتي قد يصل إلى ملايين الدنانير، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وعبّر العديد ممن شاهدوا الفيديو عن غضبهم من ذلك التصرف، فيما تساءل بعضهم عن مصدر تلك الأموال، التي ألقيت على المطرب.فيما لفت بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" إلى أن هذه الأموال الطائلة تلقى تحت الأقدام، في الوقت الذي يواجه فيه العراق أعلى نسبة من الفقر منذ عقود، وفقا لموقع "الشرقية" العراقي.وطالب البعض ممن شاهدوا الفيديو، بضرورة تتبع الجهات المعنية لمصدر هذه الأموال، التي قد تكون غير شرعية.
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2023
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0e/1053934990_298:0:2010:1284_1920x0_80_0_0_3271850a247d89fdfcc5f946acf5e41f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ملايين الدنانير ملقاة على الأرض تثير غضبا في العراق... فيديو
أثار مقطع مصور سخطا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم التقاطه من داخل أحد الملاهي الليلية في العراق.
ويبيّن الفيديو المتداول، قيام شخص ما بإلقاء كمية كبيرة من الأموال بالعملة المحلية "الدينار العراقي"، على أحد المطربين المحليين الشعبيين، والتي قد يصل إلى ملايين الدنانير، وفقا لموقع
"السومرية نيوز".
وعبّر العديد ممن شاهدوا الفيديو عن غضبهم من ذلك التصرف، فيما تساءل بعضهم عن مصدر تلك الأموال، التي ألقيت على المطرب.
فيما لفت بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" إلى أن هذه الأموال الطائلة تلقى تحت الأقدام، في الوقت الذي يواجه فيه العراق أعلى نسبة من الفقر منذ عقود، وفقا لموقع
"الشرقية" العراقي.
وطالب البعض ممن شاهدوا الفيديو، بضرورة تتبع الجهات المعنية لمصدر هذه الأموال، التي قد تكون غير شرعية.