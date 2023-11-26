https://sputnikarabic.ae/20231126/والدة-أسير-محرر-لـسبوتنيك-إسرائيل-هددت-بسحب-الهوية-في-حال-تحدثنا-مع-وسائل-الإعلام--1083503394.html

والدة أسير محرر لـ"سبوتنيك": إسرائيل هددت بسحب الهوية في حال تحدثنا مع وسائل الإعلام

والدة أسير محرر لـ"سبوتنيك": إسرائيل هددت بسحب الهوية في حال تحدثنا مع وسائل الإعلام

قالت والدة أحد الأسرى المحررين، إن الجيش الإسرائيلي هددهم بسحب الهوية وإعادة ابنها للسجن مرة أخرى، في حال تحدثوا مع وسائل الإعلام. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T14:57+0000

2023-11-26T14:57+0000

2023-11-26T14:57+0000

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وأكدت في اتصال مع "سبوتنيك"، أن "ابنها بخير على الرغم من التعذيب الذي عاناه داخل السجون الإسرائيلية"، متمنية خروج باقي الأسرى الفلسطينيين، وإنقاذ قطاع غزة من العدوان.وقالت: إن "تهديدات السلطات الإسرائيلية جاءت بعد أن تحدث بعد الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين حماس وإسرائيل، لوسائل إعلام، وكشفوا عن حملات تعذيب وقمع داخل السجون".وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.

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