https://sputnikarabic.ae/20231126/وزير-إسرائيلي-قطر-دولة-عدو-بامتياز-1083498450.html

وزير إسرائيلي: قطر "دولة عدو" بامتياز

وزير إسرائيلي: قطر "دولة عدو" بامتياز

قال عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قطر دولة عدو بامتياز. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عميحاي شيكلي، أن قطر دولة عدو، ولكنها دولة متطورة في الوقت نفسه، مدعيا أن ما جرى في بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي استضافتها الدوحة في العام 2022 قد كانت "معادية للسامية" بحسب قوله.وزعم وزير شؤون الشتات الإسرائيلي أنه لم يشهد أو يتذكر كأس عالم لكرة القدم أكثر "معاداة للسامية" من بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر العام الماضي.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل قائد لواء الشمال لديها خلال معارك مع القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى عدد من القياديين.ونشرت الحركة بيانا على "تلغرام"، كشفت فيه لأول مرة عن وقوع قتلى لديها، قائلة إن أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، قد قتل خلال عملية "طوفان الأقصى".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-صفقة-تبادل-الأسرى-ستتأخر-في-يومها-الثالث-كما-جرى-بالأمس-1083496117.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم