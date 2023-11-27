https://sputnikarabic.ae/20231127/إسرائيل-تتلقى-قائمة-بأسماء-المحتجزين-المقرر-الإفراج-عنهم-اليوم--1083512961.html

إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم

إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تلقى قائمة بأسماء "المختطفين" المقرر الإفراج عنهم اليوم، اليوم الاثنين، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل مع حركة "حماس"... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T07:12+0000

2023-11-27T07:12+0000

2023-11-27T07:12+0000

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وأضاف مكتب بنيامين نتنياهو في بيان نشره على منصة "إكس": "تجري المناقشات حول القائمة التي تم استلامها خلال الليل وتتم مراجعتها حاليًا في إسرائيل. وسوف نقوم بإضافة المعلومات عندما يكون ذلك ممكنا".من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بتلقي تل أبيب الليلة الماضية من حماس قائمة بأسماء 11 إسرائيليا سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة كجزء من المرحلة النهائية من الصفقة الرهائن.ومساء أمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن حكومته يمكن أن تقبل بتمديد الهدنة الإنسانية في غزة "مقابل إطلاق سراح 10 رهائن عن كل يوم هدنة إضافي".وأفرجت "حماس" خلال أول ثلاثة أيام من الهدنة، عن 40 إسرائيليا و18 أجنبيا، فيما أفرجت إسرائيل عن 117 أسيرة وأسيرا فلسطينيا خلال المدة ذاتها.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام، وتتضمن إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.

https://sputnikarabic.ae/20231126/نتنياهو-يبلغ-بايدن-أن-إسرائيل-ستستأنف-الحرب-في-غزة-بعد-انتهاء-الهدنة-1083509791.html

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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى