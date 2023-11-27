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https://sputnikarabic.ae/20231127/إعلام-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بسبب-مقاتلة-روسية-استثنائية-1083517530.html
إعلام أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب مقاتلة روسية "استثنائية"
إعلام أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب مقاتلة روسية "استثنائية"
أشاد تقرير إعلامي أمريكي بالمقاتلة الروسية "سو-30 إس إم" (Su-30SM)، التي تقوم بتدمير "القوارب المسيرة" الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T09:48+0000
2023-11-27T09:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
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وأشار المنشور الذي نشرته مجلة "Military Watch Magazine" الأمريكية، إلى أن "المقاتلة SU-30SM تتمتع بقدرة عالية على التحمل وقدرة استثنائية على المناورة".ووصف المقال الرادار الذي تمتلكه المقاتلة بـ"الفريد".ولفت المقال إلى إمكانية استخدام هذه المقاتلة في أنواع مختلفة من المهام.وفي وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تظهر فيه طائرات "Su-30SM" و"Su-24M" التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود وهي تقوم بدوريات في المياه قبالة سواحل شبه جزيرة القرم وتدمر "قوارب مسيرة" أوكرانية.وأوضح قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود أن مهمة أطقم هذه المقاتلات هي اكتشاف وتدمير القوارب غير المأهولة (المسيرة) وزوارق الإنزال عالية السرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مقاتلة-سو-30-إس-إم-الروسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-فيديو-1082056381.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري

إعلام أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب مقاتلة روسية "استثنائية"

09:48 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو-35"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 30 إس إم و سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أشاد تقرير إعلامي أمريكي بالمقاتلة الروسية "سو-30 إس إم" (Su-30SM)، التي تقوم بتدمير "القوارب المسيرة" الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
وأشار المنشور الذي نشرته مجلة "Military Watch Magazine" الأمريكية، إلى أن "المقاتلة SU-30SM تتمتع بقدرة عالية على التحمل وقدرة استثنائية على المناورة".
ووصف المقال الرادار الذي تمتلكه المقاتلة بـ"الفريد".

وأضاف التقرير: "إن الابتكار الرئيسي لتصميمها هو إدخال رادار المصفوفة المرحلية N011M Bars مع نطاق كشف أقصى يصل إلى 400 كم، حيث يوفر هذا الرادار، وهو أحد أكبر الرادارات على الطائرات المقاتلة في التاريخ، درجة عالية جدا من الرؤية في مختلف الظروف".

ولفت المقال إلى إمكانية استخدام هذه المقاتلة في أنواع مختلفة من المهام.
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
16 أكتوبر, 09:07 GMT
وفي وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تظهر فيه طائرات "Su-30SM" و"Su-24M" التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود وهي تقوم بدوريات في المياه قبالة سواحل شبه جزيرة القرم وتدمر "قوارب مسيرة" أوكرانية.
وأوضح قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود أن مهمة أطقم هذه المقاتلات هي اكتشاف وتدمير القوارب غير المأهولة (المسيرة) وزوارق الإنزال عالية السرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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