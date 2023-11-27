https://sputnikarabic.ae/20231127/إنتاج-أول-نموذج-روسي-لمفاتيح-الربط-الخاصة-بالمفاعلات-النووية-في-عام-2024-1083513721.html
إنتاج أول نموذج روسي لمفاتيح الربط الخاصة بالمفاعلات النووية في عام 2024
إنتاج أول نموذج روسي لمفاتيح الربط الخاصة بالمفاعلات النووية في عام 2024
أعلن مصنع "كينغيسيب لبناء الآلات" الروسي، اليوم الاثنين، عن خطته لعام 2024، حول تصنيع أول نموذج محلي لمفاتيح الربط (عزم الدوران)، وهي معدات ضرورية لضمان تشغيل... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:16+0000
2023-11-27T08:16+0000
2023-11-27T08:16+0000
روسيا
العالم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المصنع ميخائيل دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "ما زلنا نعمل على تحديث مفتاح الربط الألماني، ونحن الآن في خضم مرحلة إعادة الهندسة الكاملة، واستبدال البرامج الحالية، وفي غضون ستة أشهر، ستكون العينة الأولى جاهزة. أي بحلول نهاية عام 2024، نتوقع أن ننتج أول عينة روسية بالكامل وتسليمها إلى شركة "آتوم ستروي إكسبورت" (المتخصصة بتصميم وبناء محطات الطاقة النووية في روسيا)".ووفقا له، تنتج الشركة الآن عدة أنواع من مفاتيح الربط للمفاعلات النووية، بدءا من المفتاح الرئيسي الذي يبلغ قطره خمسة أمتار إلى مفاتيح المساعدة التي يبلغ قطرها مترا واحدا، مشيرا إلى أنه تم شراء هذا المنتج مسبقًا من شركة "سيمبل كامب" الألمانية، وفي العهد السوفييتي تم إنتاجه في مصانع "إيغورسك".يذكر أن "آتوم ستروي إكسبورت" هي (قسم الهندسة من شركة "روس آتوم") الحكومية، التي تنفذ مشاريع لبناء محطات الطاقة النووية بطاقة كبيرة في روسيا وبلدان أخرى.وتسمى مفاتيح الربط بآليات ضغط هياكل المفاعلات النووية لمحطات الطاقة النووية، ومن دون مفاتيح الربط تلك، من المستحيل إزالة غطاء المفاعل من نوع "مفاعل الماء المضغوط" (المنتج الرئيسي لـ"روس آتوم" في مجال الطاقة النووية)، من أجل، على سبيل المثال، إعادة تحميل الوقود النووي لذلك، فإن وجود مفاتيح الربط أمر بالغ الأهمية.
https://sputnikarabic.ae/20231127/روسيا-تبدأ-بإنتاج-الزوارق-المسيرة-1083512851.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
إنتاج أول نموذج روسي لمفاتيح الربط الخاصة بالمفاعلات النووية في عام 2024
أعلن مصنع "كينغيسيب لبناء الآلات" الروسي، اليوم الاثنين، عن خطته لعام 2024، حول تصنيع أول نموذج محلي لمفاتيح الربط (عزم الدوران)، وهي معدات ضرورية لضمان تشغيل مفاعلات محطات الطاقة النووية المبنية وفقًا للتصميمات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المصنع ميخائيل دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "ما زلنا نعمل على تحديث مفتاح الربط الألماني، ونحن الآن في خضم مرحلة إعادة الهندسة الكاملة، واستبدال البرامج الحالية، وفي غضون ستة أشهر، ستكون العينة الأولى جاهزة. أي بحلول نهاية عام 2024، نتوقع أن ننتج أول عينة روسية بالكامل وتسليمها إلى شركة "آتوم ستروي إكسبورت" (المتخصصة بتصميم وبناء محطات الطاقة النووية في روسيا)".
ووفقا له، تنتج الشركة الآن عدة أنواع من مفاتيح الربط للمفاعلات النووية، بدءا من المفتاح الرئيسي الذي يبلغ قطره خمسة أمتار إلى مفاتيح المساعدة التي يبلغ قطرها مترا واحدا، مشيرا إلى أنه تم شراء هذا المنتج مسبقًا من شركة "سيمبل كامب" الألمانية، وفي العهد السوفييتي تم إنتاجه في مصانع "إيغورسك".
وأضاف دانيلينكو: "لقد بحثنا هذا الموضوع اليوم، وبالتعاون مع شركة متخصصة بهذه الصناعة، نحن الموردون الوحيدون لهذه الوحدات في روسيا"، محددا في الوقت نفسه، مهمتين تواجهان استكمال هذا الأمر: "الاستبدال الكامل للمنتجات الألمانية المستوردة، وتزويد جميع محطات الطاقة النووية التي يتم بناؤها بمشاركة روسية في العالم بمفاتيح الربط".
يذكر أن "آتوم ستروي إكسبورت" هي (قسم الهندسة من شركة "روس آتوم") الحكومية، التي تنفذ مشاريع لبناء محطات الطاقة النووية بطاقة كبيرة في روسيا وبلدان أخرى.
وتسمى مفاتيح الربط بآليات ضغط هياكل المفاعلات النووية لمحطات الطاقة النووية، ومن دون مفاتيح الربط تلك، من المستحيل إزالة غطاء المفاعل من نوع "مفاعل الماء المضغوط" (المنتج الرئيسي لـ"روس آتوم" في مجال الطاقة النووية)، من أجل، على سبيل المثال، إعادة تحميل الوقود النووي لذلك، فإن وجود مفاتيح الربط أمر بالغ الأهمية.