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إيران تعلن انضمام المدمرة "ديلمان" المحلية الصنع إلى سلاح البحرية
إيران تعلن انضمام المدمرة "ديلمان" المحلية الصنع إلى سلاح البحرية
دخلت المدمرة "ديلمان" الإيرانية الصنع، التي لا يمكن رصدها من قبل الرادار، صباح اليوم الاثنين، إلى الخدمة في سلاح البحرية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T09:51+0000
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وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "ديلمان" انضمت في ميناء بندر انزلي إلى الأسطول الشمالي لسلاح البحرية الإيرانية، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري".وتتميز المدمرة الجديدة بهيكلها الذي لا يمكن للرادار اكتشافه، ويتراوح وزنها بين 1300 إلى 1500 طن.وبحسب الوكالة، فإن "الميزة الأخرى لهذه المدمرة هي استخدام منصات رادارية متقدمة، ومجهّزة بسارية متطورة رباعية الأضلاع على شكل عين نسر، يحتوي كل وجه منها على 1000 مصفوفة، بإجمالي 4000 مصفوفة".وأشارت إلى أنه بإمكان هذا الرادار اكتشاف 100 هدف واعتراض 13 هدفا في آن واحد، واكتشاف أهداف مثل المقاتلات والمسيرات والمروحيات وصواريخ سطح – جو واعتراض الأهداف العائمة.وبإمكان هذا الرادار الذي يتم نصبه على المدمرة "ديلمان" اعتراض الأهداف لمسافة 200 کیلومتر.وقال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني خلال مراسم انضمام المدمرة إلى البحرية: "حاول الأعداء دوما اختراق الجمهورية الإسلامية عبر البحار، لكن القوات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر قزوين لن تسمح لأعداء البلاد بتنفيذ هذه المؤامرة".واعتبر أن "المدمرة "ديلمان" هي رمز اقتدار القوة البحرية والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، والتي تم تصنيعها من قبل العلماء الإيرانيين الشباب المقتدرين".ومضى بقوله: "المدمرة ديلمان لديها القدرة على حمل جميع أنواع المروحيات والقيام بالملاحة البحرية في الظروف الجوية السيئة، وهو أمر قلّ نظيره في المنطقة وحتى في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230928/قائد-البحرية-الإيرانية-يتحدث-عن-عمل-عسكري-في-القطب-الجنوبي-1081489774.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

إيران تعلن انضمام المدمرة "ديلمان" المحلية الصنع إلى سلاح البحرية

09:51 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفنا أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفنا أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / -
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دخلت المدمرة "ديلمان" الإيرانية الصنع، التي لا يمكن رصدها من قبل الرادار، صباح اليوم الاثنين، إلى الخدمة في سلاح البحرية.
وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "ديلمان" انضمت في ميناء بندر انزلي إلى الأسطول الشمالي لسلاح البحرية الإيرانية، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري".
وتتميز المدمرة الجديدة بهيكلها الذي لا يمكن للرادار اكتشافه، ويتراوح وزنها بين 1300 إلى 1500 طن.
وبحسب الوكالة، فإن "الميزة الأخرى لهذه المدمرة هي استخدام منصات رادارية متقدمة، ومجهّزة بسارية متطورة رباعية الأضلاع على شكل عين نسر، يحتوي كل وجه منها على 1000 مصفوفة، بإجمالي 4000 مصفوفة".
وأشارت إلى أنه بإمكان هذا الرادار اكتشاف 100 هدف واعتراض 13 هدفا في آن واحد، واكتشاف أهداف مثل المقاتلات والمسيرات والمروحيات وصواريخ سطح – جو واعتراض الأهداف العائمة.
وبإمكان هذا الرادار الذي يتم نصبه على المدمرة "ديلمان" اعتراض الأهداف لمسافة 200 کیلومتر.
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وقال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني خلال مراسم انضمام المدمرة إلى البحرية: "حاول الأعداء دوما اختراق الجمهورية الإسلامية عبر البحار، لكن القوات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر قزوين لن تسمح لأعداء البلاد بتنفيذ هذه المؤامرة".
واعتبر أن "المدمرة "ديلمان" هي رمز اقتدار القوة البحرية والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، والتي تم تصنيعها من قبل العلماء الإيرانيين الشباب المقتدرين".
ومضى بقوله: "المدمرة ديلمان لديها القدرة على حمل جميع أنواع المروحيات والقيام بالملاحة البحرية في الظروف الجوية السيئة، وهو أمر قلّ نظيره في المنطقة وحتى في العالم".
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