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https://sputnikarabic.ae/20231127/اجتماع--اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-التعاون-الإسلامي-مع-أحد-خبراء-الواقع-الافتراضي--1083524318.html
اجتماع اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي مع أحد خبراء الواقع الافتراضي
اجتماع اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي مع أحد خبراء الواقع الافتراضي
عقدت اليوم الجلسة الخامسة من الجلسات المخططة لمشروع SputnikPro لاتحاد إذاعات و تلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي( اوسبو ) على منصة المجموعة الإعلامية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T05:44+0000
2023-11-27T12:45+0000
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تحدث محرر مركز الصحافة الحديثة روسلان دجيغالوف أمام صحفيي وسائل الإعلام الرائدة للدول الإسلامية، حيث تناول الواقع الافتراضي VR و الواقع المعزز AR ومشروعات الوكالة وأيضاً عن تعليم، ثقافة، ومستقبل الشبكات العصبية في الصحافة وطرق تطور تكنولوجيات VR. انضم للدورة المتخصصة عشرون صحفيا من السعودية ومصر والسودان والإمارات. افتتح رئيس الاتحاد ( اوسبو ) دكتور عمرو الليثي جلسة المشروع مشيدا بالتعاون القائم بين الاتحاد و"سبوتنيك" ومضيفا: يتغير العالم الإعلامي بشكل سريع و مضطرد، ولهذا، يبدو مهما بالنسبة لنا التحدث عن آليات مثل ال VR كتكنولوجيا المستقبل. أصبحت هذا المحاضرة ختامية في دورة المناسبات المشتركة بين Sputnik وOSBU في عام 2023. ويخطط لمشروعات جديدة لعام 2024 بما في ذلك دورة متخصصة العمل في تلغرام.
https://sputnikarabic.ae/20230304/ندوة-سياسية-في-بيروت-حول-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-صور-1074303481.html
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اجتماع اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي مع أحد خبراء الواقع الافتراضي

05:44 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 27.11.2023)
© Sputnik . Vitaly Belousovاجتماع اتحاد اذاعات و تلفزيونات التعاون الإسلامي مع أحد خبراء الواقع الافتراضي
اجتماع اتحاد اذاعات و تلفزيونات التعاون الإسلامي مع أحد خبراء الواقع الافتراضي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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عقدت اليوم الجلسة الخامسة من الجلسات المخططة لمشروع SputnikPro لاتحاد إذاعات و تلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي( اوسبو ) على منصة المجموعة الإعلامية.
تحدث محرر مركز الصحافة الحديثة روسلان دجيغالوف أمام صحفيي وسائل الإعلام الرائدة للدول الإسلامية، حيث تناول الواقع الافتراضي VR و الواقع المعزز AR ومشروعات الوكالة وأيضاً عن تعليم، ثقافة، ومستقبل الشبكات العصبية في الصحافة وطرق تطور تكنولوجيات VR.
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انضم للدورة المتخصصة عشرون صحفيا من السعودية ومصر والسودان والإمارات. افتتح رئيس الاتحاد ( اوسبو ) دكتور عمرو الليثي جلسة المشروع مشيدا بالتعاون القائم بين الاتحاد و"سبوتنيك" ومضيفا: يتغير العالم الإعلامي بشكل سريع و مضطرد، ولهذا، يبدو مهما بالنسبة لنا التحدث عن آليات مثل ال VR كتكنولوجيا المستقبل.
أصبحت هذا المحاضرة ختامية في دورة المناسبات المشتركة بين Sputnik وOSBU في عام 2023. ويخطط لمشروعات جديدة لعام 2024 بما في ذلك دورة متخصصة العمل في تلغرام.
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