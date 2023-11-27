https://sputnikarabic.ae/20231127/الأسماك-الطائرة-تمتلك-حيلة-غريبة-للهروب-من-نظيراتها-المفترسةفيديو-1083518673.html
الأسماك الطائرة تمتلك حيلة غريبة للهروب من نظيراتها المفترسة...فيديو
الأسماك الطائرة تمتلك حيلة غريبة للهروب من نظيراتها المفترسة...فيديو
يمكن للأسماك الطائرة أن تقوم بقفزات قوية ذاتية الدفع من الماء إلى الهواء، حيث تمكن زعانفها الطويلة التي تشبه أجنحة الطيران الشراعي لمسافات طويلة. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T10:43+0000
2023-11-27T10:43+0000
2023-11-27T10:43+0000
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السمكة الطائرة من أغرب أنواع الأسماك التي اكتشفت أخيرا، وتمتلك حيلة للهروب من الأسماك الكبيرة، فعندما تشعر بالخطر داخل الماء، تقوم ببساطة بالخروج منه وتطير.وعلى الرغم من أن السمكة لها زعانف عادية أثناء وجودها في الماء، ولكنها تنبسط عندما تطير بشكل يشبه الأجنحة تماماً، وهي تستطيع الطيران مدة تقارب الـ45 ثانية، تدخل الماء بعدها للتزود بالأكسجين.السمك الطائر لديه تلك الزعانف الصدرية الكبيرة غير المعتادة في الكثير من الأسماك الأخرى والتي تمكنه من القيام برحلات قصيرة عن طريق الانزلاق في الهواء، فوق سطح الماء، وذلك من أجل الهروب من الحيوانات المفترسة، يوجد نحو 50 نوعا من الأسماك الطائرة وفي الواقع هي لا تعتبر طيورا وإنما هي أسماك تستطيع القفز من الماء والطيران بواسطة زعانفها المفرودة. ويتغذى السمك الطائر عادة أثناء الليل بالقرب من سطح الماء، وذلك لكي يتجنب الحيوانات المفترسة، فهناك أنواع معينة من السمك الطائر تلتقط فريستها بتمديد الفك السفلي، ويتكون النظام الغذائي الخاص بالسمك الطائر بشكل رئيسي من العوالق، وتتكون العوالق من الحيوانات الصغيرة والنباتات والبكتيريا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
الأسماك الطائرة تمتلك حيلة غريبة للهروب من نظيراتها المفترسة...فيديو
يمكن للأسماك الطائرة أن تقوم بقفزات قوية ذاتية الدفع من الماء إلى الهواء، حيث تمكن زعانفها الطويلة التي تشبه أجنحة الطيران الشراعي لمسافات طويلة.
السمكة الطائرة من أغرب أنواع الأسماك التي اكتشفت أخيرا، وتمتلك حيلة للهروب من الأسماك الكبيرة، فعندما تشعر بالخطر داخل الماء، تقوم ببساطة بالخروج منه وتطير.
وعلى الرغم من أن السمكة لها زعانف عادية أثناء وجودها في الماء، ولكنها تنبسط عندما تطير بشكل يشبه الأجنحة تماماً، وهي تستطيع الطيران مدة تقارب الـ45 ثانية، تدخل الماء بعدها للتزود بالأكسجين.
السمك الطائر لديه تلك الزعانف الصدرية الكبيرة غير المعتادة في الكثير من الأسماك الأخرى والتي تمكنه من القيام برحلات قصيرة عن طريق الانزلاق في الهواء، فوق سطح الماء، وذلك من أجل الهروب من الحيوانات المفترسة، يوجد نحو 50 نوعا من الأسماك الطائرة وفي الواقع هي لا تعتبر طيورا وإنما هي أسماك تستطيع القفز من الماء والطيران بواسطة زعانفها المفرودة.
ويتغذى السمك الطائر عادة أثناء الليل بالقرب من سطح الماء، وذلك لكي يتجنب الحيوانات المفترسة، فهناك أنواع معينة من السمك الطائر تلتقط فريستها بتمديد الفك السفلي، ويتكون النظام الغذائي الخاص بالسمك الطائر بشكل رئيسي من العوالق، وتتكون العوالق من الحيوانات الصغيرة والنباتات والبكتيريا.