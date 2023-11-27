عربي
https://sputnikarabic.ae/20231127/الأمين-العام-للناتو-يحث-على-تجنب-التصعيد-ضد-روسيا-1083524432.html
الأمين العام للناتو يحث على تجنب التصعيد ضد روسيا
الأمين العام للناتو يحث على تجنب التصعيد ضد روسيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن منع التصعيد العسكري مع روسيا هو المهمة الأساسية لحلف شمال الأطلسي. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:52+0000
2023-11-27T12:52+0000
روسيا
الناتو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء الخارجية دول الحلف في بروكسل: "لدى حلف شمال الأطلسي مهمتان أساسيتان... الأولى هي دعم أوكرانيا... والمهمة الأخرى الأكثر أهمية هي منع التصعيد، ومنع هذا الصراع من التحول إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والموت والدمار".وأضاف: "نحن لا نتحدث فحسب، بل نعمل أيضًا. لقد قمنا بالفعل بزيادة وجودنا على الجانب الشرقي للحلف". وأشار الأمين العام إلى أن "إننا نفعل ذلك ليس لإثارة صراع، بل لمنعه".وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/ستولتنبرغ-الوضع-في-أوكرانيا-أصعب-مما-كان-متوقعا-1083220214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5dfeb1453ba379a9382324f916937.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, العالم
روسيا, الناتو, العالم

الأمين العام للناتو يحث على تجنب التصعيد ضد روسيا

12:52 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن منع التصعيد العسكري مع روسيا هو المهمة الأساسية لحلف شمال الأطلسي.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء الخارجية دول الحلف في بروكسل: "لدى حلف شمال الأطلسي مهمتان أساسيتان... الأولى هي دعم أوكرانيا... والمهمة الأخرى الأكثر أهمية هي منع التصعيد، ومنع هذا الصراع من التحول إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والموت والدمار".

ووفقا له، فإن الناتو يرسل إشارة واضحة إلى روسيا بشأن استعداده للدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي دول الحلف.

وأضاف: "نحن لا نتحدث فحسب، بل نعمل أيضًا. لقد قمنا بالفعل بزيادة وجودنا على الجانب الشرقي للحلف". وأشار الأمين العام إلى أن "إننا نفعل ذلك ليس لإثارة صراع، بل لمنعه".

وتابع: "في الواقع قدم الكثير منا دعمًا كبيرًا لأوكرانيا (...) ونواصل تقديم الدعم لها".

الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا
16 نوفمبر, 20:20 GMT

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور12:13 GMTВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала