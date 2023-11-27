https://sputnikarabic.ae/20231127/الجرذان-تغزو-مدارس-فرنسية-1083525291.html
الجرذان تغزو مدارس فرنسية
الجرذان تغزو مدارس فرنسية
أشار تقرير إعلامي فرنسي إلى "غزو الجرذان والفئران" للمدارس في مدينة مرسيليا. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T13:17+0000
2023-11-27T13:17+0000
2023-11-27T13:17+0000
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بروفانس"، فإن إحدى مدارس المدينة تعاني منذ الربيع الماضي من خلل في نظام الصرف الصحي للمراحيض وغزو للجرذان والفئران للفصول الدراسية وممرات المدرسة.وبحسب رئيس جمعية أولياء الأمور في المدرسة، فإن الأطفال يجبرون على "السير على أوساخ الفئران".وفي مدرسة أخرى، قيل للصحيفة إنه بسبب الفئران، يجب التخلص من الكتب وتطهيرها، بل ويمكن العثور على براز الفئران تحت أسرّة الأطفال الصغار في المهاجع.وبحسب الصحيفة، فإن مكتب عمدة المدينة يعترف بمشكلة الفئران في المدارس، لكنه يقول في الوقت نفسه إن "الفئران بالملايين تعج في وسط المدينة، وليس فقط في المدارس، في حين يشتكي من سوء وضع المدينة. الشوارع قذرة. صناديق القمامة؟ لا يتم تنظيفها. الفئران تجد طعامها في هذه الأماكن".
https://sputnikarabic.ae/20230930/حشرة-تغزو-باريس-وتدفع-السلطات-المحلية-للتحرك-1081533183.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
الجرذان تغزو مدارس فرنسية
أشار تقرير إعلامي فرنسي إلى "غزو الجرذان والفئران" للمدارس في مدينة مرسيليا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بروفانس"، فإن إحدى مدارس المدينة تعاني منذ الربيع الماضي من خلل في نظام الصرف الصحي للمراحيض وغزو للجرذان والفئران للفصول الدراسية وممرات المدرسة.
وبحسب رئيس جمعية أولياء الأمور في المدرسة، فإن الأطفال يجبرون على "السير على أوساخ الفئران".
وفي مدرسة أخرى، قيل للصحيفة إنه بسبب الفئران، يجب التخلص من الكتب وتطهيرها، بل ويمكن العثور على براز الفئران تحت أسرّة الأطفال الصغار في المهاجع.
نقلت الصحيفة عن ممثل أولياء الأمور في هذه المدرسة، قوله: "يخبرنا الأطفال أنهم يرون الفئران في المناطق الترفيهية. وكان علينا التخلص من معظم المعدات الرياضية، لأن القوارض تأكل كل شيء أو تتسخ. إنها موجودة في كل مكان، حتى في غرفة الطعام".
وبحسب الصحيفة، فإن مكتب عمدة المدينة يعترف بمشكلة الفئران في المدارس، لكنه يقول في الوقت نفسه إن "الفئران بالملايين تعج في وسط المدينة، وليس فقط في المدارس، في حين يشتكي من سوء وضع المدينة. الشوارع قذرة. صناديق القمامة؟ لا يتم تنظيفها. الفئران تجد طعامها في هذه الأماكن".