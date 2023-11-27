https://sputnikarabic.ae/20231127/الخارجية-الروسية-ندين-الهجمات-الإسرائيلية-على-مطار-دمشق-الدولي-التي-تنتهك-سيادة-سوريا-1083527248.html

الخارجية الروسية: ندين الهجمات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي التي تنتهك سيادة سوريا

الخارجية الروسية: ندين الهجمات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي التي تنتهك سيادة سوريا

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وطالبت بوضع حد للأعمال غير المسؤولة، التي تعرض حياة الأبرياء للخطر، مؤكدة... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T14:07+0000

2023-11-27T14:07+0000

2023-11-27T14:17+0000

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة: "إننا ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الإسرائيلي الأخير، على منشأة هامة للبنية التحتية المدنية السورية، ونحن على اقتناع بأن هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما ينجم عن ذلك من زيادة في التوترات الإقليمية، ونطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة، التي تعرض حياة الأبرياء للخطر".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم أمس الأحد، خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.وتابع البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.

https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاع-السورية-تعلن-خروج-مطار-دمشق-الدولي-مجددا-عن-الخدمة-بعد-قصف-إسرائيلي-استهدفه--1083505224.html

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