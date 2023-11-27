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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-صاروخين-من-طراز-إس--200-و21-مسيرة-أوكرانية-1083522966.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر صاروخين من طراز "إس- 200" و21 مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يدمر صاروخين من طراز "إس- 200" و21 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" فوق الجزء الجنوبي من بحر آزوف، كما تم تدمير... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:17+0000
2023-11-27T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية أنه في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بمساعدة الدفاع الجوي الروسي ونيران المدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "33" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين.وفي اتجاه خيرسون والجوي بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكرياً وعربتين، وذلك نتيجة القصف المدفعي الروسي، على حسب بيان وزارة الدفاع.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي فوق الجزء الجنوبي من بحر آزوف صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس- 200"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 21 مسيرة أوكرانية في مناطق فاسيليفكا وبيلوغوريفكا وياسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيريتوفاتوي وتشرفونوغوركا وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه، على حسب بيان الدفاع الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1083511520.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر صاروخين من طراز "إس- 200" و21 مسيرة أوكرانية

12:17 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 27.11.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" فوق الجزء الجنوبي من بحر آزوف، كما تم تدمير 21 طائرة من دون دون طيار أوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية أنه في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بمساعدة الدفاع الجوي الروسي ونيران المدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "33" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين.
وفي اتجاه خيرسون والجوي بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكرياً وعربتين، وذلك نتيجة القصف المدفعي الروسي، على حسب بيان وزارة الدفاع.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الطيران الروسي يدمر معاقل للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
04:00 GMT
كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمسيرات العسكرية والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية نقطة مراقبة اللواء الهجومي الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ​​قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي فوق الجزء الجنوبي من بحر آزوف صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس- 200"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 21 مسيرة أوكرانية في مناطق فاسيليفكا وبيلوغوريفكا وياسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيريتوفاتوي وتشرفونوغوركا وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه، على حسب بيان الدفاع الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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