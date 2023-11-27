https://sputnikarabic.ae/20231127/الصين-تستعد-لعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-الوضع-في-غزة--1083514279.html
الصين تستعد لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة
الصين تستعد لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة
قالت بكين إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك بعد غد الأربعاء، لعقد جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:24+0000
2023-11-27T08:24+0000
2023-11-27T08:24+0000
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وقال وانغ وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري: "تأمل الصين أنه من خلال استضافة هذا الاجتماع، يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.وتتضمن الاتفاقية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.وأفرجت "حماس" خلال أول ثلاثة أيام من الهدنة، عن 40 إسرائيليا و18 أجنبيا، فيما أفرجت إسرائيل عن 117 أسيرة وأسيرا فلسطينيا خلال المدة ذاتها.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231127/إسرائيل-تتلقى-قائمة-بأسماء-المحتجزين-المقرر-الإفراج-عنهم-اليوم--1083512961.html
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سبوتنيك عربي
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
الصين تستعد لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة
قالت بكين إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك بعد غد الأربعاء، لعقد جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة.
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي
دوري: "تأمل الصين أنه من خلال استضافة هذا الاجتماع، يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار".
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
وأفرجت "حماس" خلال أول ثلاثة أيام من الهدنة، عن 40 إسرائيليا و18 أجنبيا، فيما أفرجت إسرائيل عن 117 أسيرة وأسيرا فلسطينيا خلال المدة ذاتها.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.