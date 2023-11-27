https://sputnikarabic.ae/20231127/الفيضانات-تضرب-عددا-من-المدن-جنوبي-روسيا-فيديو-1083516424.html
الفيضانات تضرب عددا من المدن جنوبي روسيا... فيديو
الفيضانات تضرب عددا من المدن جنوبي روسيا... فيديو
تسببت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في تعطيل حركة المرور على السكك الحديدية في مدينة سوتشي. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:45+0000
2023-11-27T08:45+0000
2023-11-27T08:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وسقطت عدة أشجار على خطوط السكك الحديدية، ما أدى إلى إتلاف خط الكهرباء. وتوقفت حركة القطارات مؤقتًا. الآن يبذل عمال السكك الحديدية كل جهد ممكن للقضاء على عواقب الكارثة.ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة في سوتشي، أنه يتم التعامل مع عواقب العاصفة الليلية، حيث منعت سلطات المدينة المنتجعية من الذهاب إلى الشواطئ. وبفضل الأعمال الوقائية لتنظيف مجاري الأنهار في سوتشي، لم يتم تسجيل ارتفاع في منسوب المياه إلى مستويات خطيرة، أما في البحر فيصل الموج إلى ست نقاط، ويبلغ ارتفاع الموج أربعة أمتار. يحظر الذهاب إلى مناطق الشاطئ بسبب متطلبات السلامة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الفيضانات تضرب عددا من المدن جنوبي روسيا... فيديو
تسببت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في تعطيل حركة المرور على السكك الحديدية في مدينة سوتشي.
وسقطت عدة أشجار على خطوط السكك الحديدية، ما أدى إلى إتلاف خط الكهرباء. وتوقفت حركة القطارات مؤقتًا. الآن يبذل عمال السكك الحديدية كل جهد ممكن للقضاء على عواقب الكارثة.
ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة في سوتشي، أنه يتم التعامل مع عواقب العاصفة الليلية، حيث منعت سلطات المدينة المنتجعية من الذهاب إلى الشواطئ.
وبفضل الأعمال الوقائية لتنظيف مجاري الأنهار في سوتشي، لم يتم تسجيل ارتفاع في منسوب المياه إلى مستويات خطيرة، أما في البحر فيصل الموج إلى ست نقاط، ويبلغ ارتفاع الموج أربعة أمتار. يحظر الذهاب إلى مناطق الشاطئ بسبب متطلبات السلامة.