عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الفيضانات-تضرب-عددا-من-المدن-جنوبي-روسيا-فيديو-1083516424.html
الفيضانات تضرب عددا من المدن جنوبي روسيا... فيديو
الفيضانات تضرب عددا من المدن جنوبي روسيا... فيديو
تسببت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في تعطيل حركة المرور على السكك الحديدية في مدينة سوتشي. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:45+0000
2023-11-27T08:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104131/01/1041310176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e0c3071a87c2952f52066c76ad37a6f.jpg
وسقطت عدة أشجار على خطوط السكك الحديدية، ما أدى إلى إتلاف خط الكهرباء. وتوقفت حركة القطارات مؤقتًا. الآن يبذل عمال السكك الحديدية كل جهد ممكن للقضاء على عواقب الكارثة.ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة في سوتشي، أنه يتم التعامل مع عواقب العاصفة الليلية، حيث منعت سلطات المدينة المنتجعية من الذهاب إلى الشواطئ. وبفضل الأعمال الوقائية لتنظيف مجاري الأنهار في سوتشي، لم يتم تسجيل ارتفاع في منسوب المياه إلى مستويات خطيرة، أما في البحر فيصل الموج إلى ست نقاط، ويبلغ ارتفاع الموج أربعة أمتار. يحظر الذهاب إلى مناطق الشاطئ بسبب متطلبات السلامة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104131/01/1041310176_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c8b54828ad33fee0d48f9c71d506022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

الفيضانات تضرب عددا من المدن جنوبي روسيا... فيديو

08:45 GMT 27.11.2023
© Photo / jplenioعاصفة
عاصفة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Photo / jplenio
تابعنا عبر
تسببت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في تعطيل حركة المرور على السكك الحديدية في مدينة سوتشي.
وسقطت عدة أشجار على خطوط السكك الحديدية، ما أدى إلى إتلاف خط الكهرباء. وتوقفت حركة القطارات مؤقتًا. الآن يبذل عمال السكك الحديدية كل جهد ممكن للقضاء على عواقب الكارثة.
ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة في سوتشي، أنه يتم التعامل مع عواقب العاصفة الليلية، حيث منعت سلطات المدينة المنتجعية من الذهاب إلى الشواطئ.
وبفضل الأعمال الوقائية لتنظيف مجاري الأنهار في سوتشي، لم يتم تسجيل ارتفاع في منسوب المياه إلى مستويات خطيرة، أما في البحر فيصل الموج إلى ست نقاط، ويبلغ ارتفاع الموج أربعة أمتار. يحظر الذهاب إلى مناطق الشاطئ بسبب متطلبات السلامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала