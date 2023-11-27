https://sputnikarabic.ae/20231127/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1083524018.html
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن القوات الروسية صدت 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:39+0000
2023-11-27T12:39+0000
2023-11-27T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم الاثنين: "في اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 43 و 57 للعدو في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. بالإضافة إلى ذلك، ألحقت النيران أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء 81 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات.وفي اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و 93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 110 عسكريين ومركبتين قتال مشاة.وأطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" من القوات في اتجاه جنوب دونيتسك، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا في دونيتسك، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".
https://sputnikarabic.ae/20231127/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-صاروخين-من-طراز-إس--200-و21-مسيرة-أوكرانية-1083522966.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن القوات الروسية صدت 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك.
وقالت الوزارة، اليوم الاثنين: "في اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 43 و 57 للعدو في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. بالإضافة إلى ذلك، ألحقت النيران أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء 81 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات.
وفي اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و 93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 110 عسكريين ومركبتين قتال مشاة.
وأطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" من القوات في اتجاه جنوب دونيتسك، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا في دونيتسك، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".