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https://sputnikarabic.ae/20231127/القوة-الجوية-لدول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1083526473.html
القوة الجوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
القوة الجوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
تعد الطائرات الحربية جزءا من شبكات الدفاع الجوي المتكاملة، ويشمل ذلك طائرات الإنذار المبكر، التي تقوم بدور حيوي في الكشف عن التهديدات الجوية التي يصعب كشفها... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T13:54+0000
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وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وتمتلك معا ما يقرب من 5 آلاف طائرة حربية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

القوة الجوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي

13:54 GMT 27.11.2023
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تعد الطائرات الحربية جزءا من شبكات الدفاع الجوي المتكاملة، ويشمل ذلك طائرات الإنذار المبكر، التي تقوم بدور حيوي في الكشف عن التهديدات الجوية التي يصعب كشفها بالرادارات الأرضية، والطائرات الاعتراضية، التي تم تصميمها لاعتراض وتدمير طائرات العدو وصواريخه قبل وصولها إلى حدود المجال الجوي للدولة.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وتمتلك معا ما يقرب من 5 آلاف طائرة حربية.
القوة الجوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي
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