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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/باستهداف-مباغت-سو-34-الروسية-تدمر-مخابئ-ومعدات-تابعة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1083513382.html
باستهداف مباغت... "سو-34" الروسية تدمر مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية على محور خيرسون... فيديو
باستهداف مباغت... "سو-34" الروسية تدمر مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية على محور خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر قيام طواقم طائرات "سو-34" الروسية بتدمير مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، وتحييد مجموعة من... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T07:33+0000
2023-11-27T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأعلنت الدفاع الروسية في بيان لها، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية وحيدت أفرادا عسكريين في اتجاه خيرسون.وتوضح اللقطات المصورة استهداف المخابئ والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، وتوجيه ضربات دقيقة ومحققة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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سلاح روسيا, روسيا, العالم, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, العالم, رصد عسكري

باستهداف مباغت... "سو-34" الروسية تدمر مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية على محور خيرسون... فيديو

07:33 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 07:34 GMT 27.11.2023)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationاستهداف معدات ومخابئ أوكرانية بسلاح الجو الروسي
استهداف معدات ومخابئ أوكرانية بسلاح الجو الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر قيام طواقم طائرات "سو-34" الروسية بتدمير مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، وتحييد مجموعة من العسكريين الأوكرانيين بواسطة قنابل جوية على محور خيرسون.
وأعلنت الدفاع الروسية في بيان لها، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية وحيدت أفرادا عسكريين في اتجاه خيرسون.

وقالت الوزارة في بيان إن "طواقم مقاتلات سو-34 الروسية تقوم بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدها الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة".

وتوضح اللقطات المصورة استهداف المخابئ والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، وتوجيه ضربات دقيقة ومحققة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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