تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

إسرائيل تمدد احتجاز مدير مجمع الشفاء الطبي لمدة 45 يوما

مددت السلطات الإسرائيلية، اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي الفلسطيني، محمد أبو سلمية، لمدة 45 يوما، بعد إلقاء القبض عليه بزعم استخدام المجمع كمقر قيادة وعمليات لمقاتلي حركة حماس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين بأنه "تمديد اعتقال مدير مستشفى الشفاء الفلسطيني محمد أبو سلمية، لمدة 45 يوما".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن القبض على مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، بزعم استخدام المجمع كمقر قيادة وعمليات لمقاتلي حركة حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، الخميس الماضي "تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله الى التحقيق لدى جهاز الشاباك بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".

وأضاف البيان "لقد استغلت منظمة حماس الإرهابية موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الأنفاق بالإضافة الى تخزين معدات قتالية عديدة داخله وفي محيطه ... بالإضافة إلى نقل مختطفين إسرائيليين إليه".

وأشار البيان إلى أن "تقرير الطب الشرعي أقر بأن قتل المجندة العريف نوعا مرتسيانو تم داخل المجمع الطبي".

وأكد أن القرار بشأن مواصلة احتجاز مدير مجمع الشفاء سيتخذ بناء على نتائج التحقيق ومدى تورطه في النشاطات الإرهابية.