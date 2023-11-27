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https://sputnikarabic.ae/20231127/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-تمديد-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083534923.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T22:27+0000
2023-11-27T22:27+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

22:27 GMT 27.11.2023
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
وجاء في بيان الحركة: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لمدة يومين.
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22:42 GMT 27.11.2023
إسرائيل تمدد احتجاز مدير مجمع الشفاء الطبي لمدة 45 يوما
مددت السلطات الإسرائيلية، اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي الفلسطيني، محمد أبو سلمية، لمدة 45 يوما، بعد إلقاء القبض عليه بزعم استخدام المجمع كمقر قيادة وعمليات لمقاتلي حركة حماس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين بأنه "تمديد اعتقال مدير مستشفى الشفاء الفلسطيني محمد أبو سلمية، لمدة 45 يوما".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن القبض على مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، بزعم استخدام المجمع كمقر قيادة وعمليات لمقاتلي حركة حماس.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، الخميس الماضي "تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله الى التحقيق لدى جهاز الشاباك بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".
وأضاف البيان "لقد استغلت منظمة حماس الإرهابية موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الأنفاق بالإضافة الى تخزين معدات قتالية عديدة داخله وفي محيطه ... بالإضافة إلى نقل مختطفين إسرائيليين إليه".
وأشار البيان إلى أن "تقرير الطب الشرعي أقر بأن قتل المجندة العريف نوعا مرتسيانو تم داخل المجمع الطبي".
وأكد أن القرار بشأن مواصلة احتجاز مدير مجمع الشفاء سيتخذ بناء على نتائج التحقيق ومدى تورطه في النشاطات الإرهابية.
22:41 GMT 27.11.2023
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