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https://sputnikarabic.ae/20231127/تقرير-يكشف-إقالة-ضابطين-بالجيش-الإسرائيلي-بسبب-انسحاب-قواتهما-من-المواجهة-في-غزة-1083516983.html
تقرير يكشف إقالة ضابطين في الجيش الإسرائيلي بسبب انسحاب قواتهما من المواجهة شمالي غزة
تقرير يكشف إقالة ضابطين في الجيش الإسرائيلي بسبب انسحاب قواتهما من المواجهة شمالي غزة
أشار تقرير إعلامي إسرائيلي إلى أن الجيش أقال قائد سرية ونائبه من منصبهما بعد انسحاب نصف أفراد سريتهما أثناء مواجهتهم لمقاتلي "حماس" شمالي قطاع غزة. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T09:24+0000
2023-11-27T09:26+0000
إسرائيل
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يدعوت أحرنوت"، فإن أزمة ثقة حصلت في السرية، حيث لم يحصلوا على دعم ناري خلال مواجهتهم للنار من حركة "حماس" خلال عمليتهم في قطاع غزة.يذكر أن المتحدث باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، كان قد أعلن في وقت سابق، أن الحركة جاهزة للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدوان مهما بلغت مدته.وتابع أبو عبيدة: "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة هي ما كنا نطرحه قبل بدء المناورات البرية ورفضه العدو في حينه، ونؤكد أن السبيل الوحيد لإعادة أسرى العدو هو التبادل".وتوصلت إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20231123/كتائب-القسام-جاهزون-للاستمرار-في-المواجهة-والتصدي-للعدو-مهما-بلغت-مدة-العدوان-ومداه-1083423345.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم

تقرير يكشف إقالة ضابطين في الجيش الإسرائيلي بسبب انسحاب قواتهما من المواجهة شمالي غزة

09:24 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 27.11.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أشار تقرير إعلامي إسرائيلي إلى أن الجيش أقال قائد سرية ونائبه من منصبهما بعد انسحاب نصف أفراد سريتهما أثناء مواجهتهم لمقاتلي "حماس" شمالي قطاع غزة.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يدعوت أحرنوت"، فإن أزمة ثقة حصلت في السرية، حيث لم يحصلوا على دعم ناري خلال مواجهتهم للنار من حركة "حماس" خلال عمليتهم في قطاع غزة.

وقرّر الجيش الإسرائيلي إقالة قائد السرية ونائبه بعد عملية الجيش شمالي القطاع، وصرح عناصر في السرية بأنه قد تم إرسالهم للقيام بالمهمة بطريقة سيئة ودون راحة.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
"كتائب القسام": جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومداه
23 نوفمبر, 17:36 GMT
يذكر أن المتحدث باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، كان قد أعلن في وقت سابق، أن الحركة جاهزة للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدوان مهما بلغت مدته.
وتابع أبو عبيدة: "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة هي ما كنا نطرحه قبل بدء المناورات البرية ورفضه العدو في حينه، ونؤكد أن السبيل الوحيد لإعادة أسرى العدو هو التبادل".
وتوصلت إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطر، يوم الأربعاء، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين بينهما.
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