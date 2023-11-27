https://sputnikarabic.ae/20231127/تقرير-يكشف-عن-حالة-من-الانقسام-في-البيت-الأبيض-بسبب-الصراع-في-غزة-بين-إسرائيل-وحماس-1083513841.html

تقرير يكشف عن حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل و"حماس"

تقرير يكشف عن حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل و"حماس"

أشار تقرير إعلامي إلى وجود انقسام داخل مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي أصبحت أحد أكثر الأزمات تعقيدا خلال... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T08:21+0000

2023-11-27T08:21+0000

2023-11-27T08:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

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ففي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، فإن نحو 20 مسؤولا في البيت الأبيض، كانوا قد طلبوا في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عقد اجتماع مع مستشاري بايدن للتعرف على خطط الحكومة الأمريكية للتقليل من عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة مع تصاعد الصراع.وتؤكد الصحيفة أن الصراع في قطاع غزة أثار قلق الإدارة الأمريكية أكثر من أي قضية أخرى خلال السنوات الثلاث التي قضاها بايدن في السلطة.وفي وقت سابق، وقّع مسؤولو وزارة الخارجية على رسالة تطالب البيت الأبيض بإعادة النظر في نهجه تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واتهموا بايدن بنشر معلومات مضللة حول ما كان يحدث.

https://sputnikarabic.ae/20231127/يهدد-أمن-البلاد-طبيب-سابق-للبيت-الأبيض-يحذر-من-صحة-بايدن-1083513583.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى