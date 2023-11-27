https://sputnikarabic.ae/20231127/جندي-روسي-يواجه-الموت-لإنقاذ-مقاتل-معاد-فيديو--1083514436.html
جندي روسي يواجه الموت لإنقاذ مقاتل معاد... فيديو
جندي روسي يواجه الموت لإنقاذ مقاتل معاد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام جندي روسي بتعريض حياته للخطر خلال قيامه بسحب جندي جريح من القوات المسلحة الأوكرانية من ميدان... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:31+0000
2023-11-27T08:31+0000
2023-11-27T08:31+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ويظهر المقطع لحظة إقدام الجندي الروسي على سحب الجندي الأوكراني الجريح من أرض المعركة وإنقاذه من الموت.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
جندي روسي يواجه الموت لإنقاذ مقاتل معاد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام جندي روسي بتعريض حياته للخطر خلال قيامه بسحب جندي جريح من القوات المسلحة الأوكرانية من ميدان المعركة.
ويظهر المقطع لحظة إقدام الجندي الروسي على سحب الجندي الأوكراني الجريح من أرض المعركة وإنقاذه من الموت.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.