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https://sputnikarabic.ae/20231127/جندي-روسي-يواجه-الموت-لإنقاذ-مقاتل-معاد-فيديو--1083514436.html
جندي روسي يواجه الموت لإنقاذ مقاتل معاد... فيديو
جندي روسي يواجه الموت لإنقاذ مقاتل معاد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام جندي روسي بتعريض حياته للخطر خلال قيامه بسحب جندي جريح من القوات المسلحة الأوكرانية من ميدان... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:31+0000
2023-11-27T08:31+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ويظهر المقطع لحظة إقدام الجندي الروسي على سحب الجندي الأوكراني الجريح من أرض المعركة وإنقاذه من الموت.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

جندي روسي يواجه الموت لإنقاذ مقاتل معاد... فيديو

08:31 GMT 27.11.2023
© Defense Minister of the Russian Federationتعريض جندي روسي حياته للخطر من أجل سحب جندي أوكراني
تعريض جندي روسي حياته للخطر من أجل سحب جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام جندي روسي بتعريض حياته للخطر خلال قيامه بسحب جندي جريح من القوات المسلحة الأوكرانية من ميدان المعركة.
ويظهر المقطع لحظة إقدام الجندي الروسي على سحب الجندي الأوكراني الجريح من أرض المعركة وإنقاذه من الموت.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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