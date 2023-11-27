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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/جنود-أوكرانيون-يستسلمون-منبطحين-أمام-طلائع-الجيش-الروسي-فيديو-1083512732.html
جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
دأب نظام كييف على الزج بالشباب الأوكرانيين على الجبهات قسرا ودونما تدريب قتالي لمواجهة الجيش الروسي المتمرس بالتكتيكات العسكرية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T06:41+0000
2023-11-27T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونتج عن هذه الحالة حالات من الفرار أو الاستسلام الجماعي لعناصر قوات كييف، حيث أنهم غالبا ما يكونون ضحية الكمائن المحكمة أو بمواجهة الجنود الروس ذوي الخبرة العالية، حيث لا فرصة لهم بالنجاة إلا بإلقاء السلاح.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة جنود أوكرانيين مختبئين في خندق على محور شمال أرتيوموفسك (باخموت) حينما وجدوا أنفسم وجها لوجه مع المظليين الروس الذين بدؤوا بإطلاق النيران تجاههم.وسرعان ما رفع جنود قوات كييف "الراية البيضاء"، وخرجوا منبطحين من أوكارهم وسلموا أنفسهم للقوات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو

06:41 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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دأب نظام كييف على الزج بالشباب الأوكرانيين على الجبهات قسرا ودونما تدريب قتالي لمواجهة الجيش الروسي المتمرس بالتكتيكات العسكرية.
ونتج عن هذه الحالة حالات من الفرار أو الاستسلام الجماعي لعناصر قوات كييف، حيث أنهم غالبا ما يكونون ضحية الكمائن المحكمة أو بمواجهة الجنود الروس ذوي الخبرة العالية، حيث لا فرصة لهم بالنجاة إلا بإلقاء السلاح.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة جنود أوكرانيين مختبئين في خندق على محور شمال أرتيوموفسك (باخموت) حينما وجدوا أنفسم وجها لوجه مع المظليين الروس الذين بدؤوا بإطلاق النيران تجاههم.
وسرعان ما رفع جنود قوات كييف "الراية البيضاء"، وخرجوا منبطحين من أوكارهم وسلموا أنفسهم للقوات الروسية.
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