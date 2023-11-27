https://sputnikarabic.ae/20231127/جنود-أوكرانيون-يستسلمون-منبطحين-أمام-طلائع-الجيش-الروسي-فيديو-1083512732.html
جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
دأب نظام كييف على الزج بالشباب الأوكرانيين على الجبهات قسرا ودونما تدريب قتالي لمواجهة الجيش الروسي المتمرس بالتكتيكات العسكرية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T06:41+0000
2023-11-27T06:41+0000
2023-11-27T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونتج عن هذه الحالة حالات من الفرار أو الاستسلام الجماعي لعناصر قوات كييف، حيث أنهم غالبا ما يكونون ضحية الكمائن المحكمة أو بمواجهة الجنود الروس ذوي الخبرة العالية، حيث لا فرصة لهم بالنجاة إلا بإلقاء السلاح.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة جنود أوكرانيين مختبئين في خندق على محور شمال أرتيوموفسك (باخموت) حينما وجدوا أنفسم وجها لوجه مع المظليين الروس الذين بدؤوا بإطلاق النيران تجاههم.وسرعان ما رفع جنود قوات كييف "الراية البيضاء"، وخرجوا منبطحين من أوكارهم وسلموا أنفسهم للقوات الروسية.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
دأب نظام كييف على الزج بالشباب الأوكرانيين على الجبهات قسرا ودونما تدريب قتالي لمواجهة الجيش الروسي المتمرس بالتكتيكات العسكرية.
ونتج عن هذه الحالة حالات من الفرار أو الاستسلام الجماعي لعناصر قوات كييف، حيث أنهم غالبا ما يكونون ضحية الكمائن المحكمة أو بمواجهة الجنود الروس ذوي الخبرة العالية، حيث لا فرصة لهم بالنجاة إلا بإلقاء السلاح.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة جنود أوكرانيين مختبئين في خندق على محور شمال أرتيوموفسك (باخموت) حينما وجدوا أنفسم وجها لوجه مع المظليين الروس الذين بدؤوا بإطلاق النيران تجاههم.
وسرعان ما رفع جنود قوات كييف "الراية البيضاء"، وخرجوا منبطحين من أوكارهم وسلموا أنفسهم للقوات الروسية.