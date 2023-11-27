https://sputnikarabic.ae/20231127/خبير-أمريكا-تستطيع-إيقاف-الحرب-في-غزة-بكلمة-واحدة-ولكنها-شريكة-في-هذا-العدوان-1083527970.html

خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان

خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T14:32+0000

2023-11-27T14:32+0000

2023-11-27T14:32+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان

حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل و"حماس". حول هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية، والرئيس المناوب لمركز "اتجاهات الدراسات"، الأستاذ أحمد الحاج علي، لبرنامجنا:الهدنة بين إسرائيل و"حماس" تشارف على الانتهاء وسط تكهنات بإمكانية تمديدها. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، في حديث لبرنامجنا:قطر تأمل في تمديد الهدنة وتؤكد التركيز على إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها ونتنياهو يبلغ بايدن بأن بلاده ستستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة. حول هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور غسّان محمد، لبرنامج "بلا قيود":مسلحون مجهولون يستولون على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن. ويقول الخبير في الشأن الإقليمي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:السفارة الروسية في لندن تدعو إلى الكشف عن دورها في انهيار المفاوضات بشأن أوكرانيا. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، في حديث لبرنامجنا:عاصفة قوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون ساكن في القرم وأمطار رعدية وفيضانات في سوتشي. حول الأوضاع هناك، يقول مراسل "سبوتنيك"، مكسيم غروزنوف، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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