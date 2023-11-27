https://sputnikarabic.ae/20231127/خبير-أمريكا-تستطيع-إيقاف-الحرب-في-غزة-بكلمة-واحدة-ولكنها-شريكة-في-هذا-العدوان-1083527970.html
خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان
خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T14:32+0000
2023-11-27T14:32+0000
2023-11-27T14:32+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان
خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان
حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل و"حماس". حول هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية، والرئيس المناوب لمركز "اتجاهات الدراسات"، الأستاذ أحمد الحاج علي، لبرنامجنا:الهدنة بين إسرائيل و"حماس" تشارف على الانتهاء وسط تكهنات بإمكانية تمديدها. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، في حديث لبرنامجنا:قطر تأمل في تمديد الهدنة وتؤكد التركيز على إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها ونتنياهو يبلغ بايدن بأن بلاده ستستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة. حول هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور غسّان محمد، لبرنامج "بلا قيود":مسلحون مجهولون يستولون على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن. ويقول الخبير في الشأن الإقليمي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:السفارة الروسية في لندن تدعو إلى الكشف عن دورها في انهيار المفاوضات بشأن أوكرانيا. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، في حديث لبرنامجنا:عاصفة قوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون ساكن في القرم وأمطار رعدية وفيضانات في سوتشي. حول الأوضاع هناك، يقول مراسل "سبوتنيك"، مكسيم غروزنوف، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: أمريكا تستطيع إيقاف الحرب في غزة بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
حالة من الانقسام في البيت الأبيض بسبب الصراع في غزة بين إسرائيل و"حماس". حول هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات والنزاعات الدولية، والرئيس المناوب لمركز "اتجاهات الدراسات"، الأستاذ أحمد الحاج علي، لبرنامجنا:
"إنّ جو بايدن يحاول تبرير الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني عن طريق إلصاق التهم بالمقاومة وبالشعب الفلسطيني، أمريكا تستطيع إيقاف الحرب بكلمة واحدة ولكنها شريكة في هذا العدوان، ومخططها يتناغم مع البرنامج الصهيوني الاستيطاني".
الهدنة بين إسرائيل و"حماس" تشارف على الانتهاء وسط تكهنات بإمكانية تمديدها. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، في حديث لبرنامجنا:
"لا زالت الآمال والتوقعات أن ينجح الطرفان بتمديد الهدنة، حتى ولو لعدة أيام، لأن حاجات القطاع الإنسانية كبيرة جدا، وما دخل من مساعدات وأدوية ووقود، هي قليلة جدا، لكن كما تشير كل المؤشرات فإن الحكومة الإسرائيلية تخطط لمواصلة عدوانها على القطاع بعد انتهاء الهدنة، وهذا شيء خطير جدا".
قطر تأمل في تمديد الهدنة وتؤكد التركيز على إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها ونتنياهو يبلغ بايدن بأن بلاده ستستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة. حول هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور غسّان محمد، لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ تصريحات نتنياهو رسالة ابتزاز سياسي وحرب نفسية للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، والجانب الإسرائيلي يحاول تجريد قطاع غزة من السلاح وخروج قيادات المقاومة تحت إشراف دولي، أما بالنسبة للدور القطري فلا أستطيع القول أن لها الدور المحوري في حل القضية، فالجانب الأمريكي وحتى الإسرائيلي يحاول أن يستفيد من علاقة قطر بحركة "حماس" في إقناعها في إتمام صفقة تبادل الأسرى أوّلا أما سياسيا، فلا يمكن أن تنوب قطر عن مصر أو عن الدور الدولي".
مسلحون مجهولون يستولون على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن. ويقول الخبير في الشأن الإقليمي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"عندما يكون هناك قرار بالاستيلاء على سفينة ما، تقوم القوات البحرية اليمنية، كما فعلت مع السفينة الأولى، بالقيام بذلك، وليس خمسة مسلحين مشبوهين، فعملية الاستيلاء هذه مفبركة ومشبوهة، لكن الصواريخ اليمنية تطلق على المدمرات الأمريكية، كونها أهداف مشروعة، حيث كانت تشارك في قصف الشعب اليمني وقتل النساء والأطفال".
السفارة الروسية في لندن تدعو إلى الكشف عن دورها في انهيار المفاوضات بشأن أوكرانيا. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، في حديث لبرنامجنا:
"من المؤكد أن لندن لن تعترف بدورها التخريبي في انهيار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث لها خبرة طويلة في القيام بمثل هذه الأمور الدنيئة، ومنطقة الشرق الأوسط تشهد على ذلك".
عاصفة قوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون ساكن في القرم وأمطار رعدية وفيضانات في سوتشي. حول الأوضاع هناك، يقول مراسل "سبوتنيك"، مكسيم غروزنوف، لـ "بلا قيود":
"بشكل عام، الوضع معقّد للغاية وهناك العديد من العواقب الخطيرة للإعصار وللفيضانات، لقد حطمت الأمواج السدود وأغرقت معهد "بيولوجيا بحر الجنوب"، وحاليا قامت الطوارئ بإجلاء الناس من المناطق التي غمرتها الفيضانات في شبه جزيرة القرم، نحن نتحدث عن المئات من السكان، تم نقلهم إما إلى المصحات أو إلى مراكز الإقامة المؤقتة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...