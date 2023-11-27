https://sputnikarabic.ae/20231127/خبير-التواجد-العسكري-التركي-في-ليبيا-يثبت-الاستقرار-ويبقي-التوازن----1083528343.html
خبير: التواجد العسكري التركي في ليبيا يثبت الاستقرار ويبقي التوازن
خبير: التواجد العسكري التركي في ليبيا يثبت الاستقرار ويبقي التوازن
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T14:34+0000
2023-11-27T14:34+0000
2023-11-27T14:34+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: التواجد العسكري التركي في ليبيا يثبت الاستقرار ويبقي التوازن
خبير: التواجد العسكري التركي في ليبيا يثبت الاستقرار ويبقي التوازن
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبًا إلى البرلمان لتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين. وتشير أنقرة إلى أن هذه الأنشطة تتم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو:حمّل أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق لمدير مكتب رئيس أوكرانيا، مسؤولية فشل كييف في هجومها على الجبهة، للذين "وعدوا بمساعدة أوكرانيا وتخلوا عنها، متهما قيادة البلاد بارتكاب أخطاء استراتيجية في الإدارة العسكرية والحكومية. عن هذا تحدث الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور باسل الحاج جاسم:في محاولة هي الثالثة التي تقوم بها كوريا الشمالية بعدما فشلت مرّتين في وضع قمر عسكري في مداره، أطلقت قمرا صناعيا محمَّلا على صاروخ جديد لأغراض الاستطلاع، سيبدأ مهمته الرئيسية في الأول من ديسمبر القادم. كما وستطلق عدة أقمار صناعية للتجسس في وقت قصير. حول هذا الموضوع علق الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر رونغ:كما وتحدث حول هذا الموضوع لـ "شؤون عسكرية" الخبير بشؤون شرق أسيا، الأستاذ علي محمود ريا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: التواجد العسكري التركي في ليبيا يثبت الاستقرار ويبقي التوازن
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبًا إلى البرلمان لتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين. وتشير أنقرة إلى أن هذه الأنشطة تتم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو:
"التواجد العسكري التركي الآن في ليبيا، وليس عندما كان هناك اصطدام، يثبت الاستقرار الحاصل في الداخل الليبي بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الشرق والغرب الليبيين حيث سيرحّبون جميعا بالتواجد التركي، لأنه سيبقي التوازن العسكري القائم وحتى الإقليمي من الناحية الاستراتيجية العسكرية".
حمّل أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق لمدير مكتب رئيس أوكرانيا، مسؤولية فشل كييف في هجومها على الجبهة، للذين "وعدوا بمساعدة أوكرانيا وتخلوا عنها، متهما قيادة البلاد بارتكاب أخطاء استراتيجية في الإدارة العسكرية والحكومية. عن هذا تحدث الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور باسل الحاج جاسم:
"عندما بدأ الهجوم الأوكراني المضاد كان هناك تعتيم على حقيقة التوقيت، وبعد ذلك تبيَّن أنه لم يحقق النتائج المرجوة، وجاءت بعد ذلك تسريبات عبر صحف غربية بأن أوكرانيا طالبت بأنواع من الأسلحة خصوصا الذخائر وكان الرد بأن إسرائيل تحتاجها في الصراع العربي الإسرائيلي، هنا يكمن الرد على حديث المستشار السابق لمدير مكتب رئيس أوكرانيا المتعلق بأن نقص الإمدادات قد أثر على الهجوم المضاد، ولكن لا يمكن نسب الفشل بنقص الإمدادات التي كانت بالواقع سخية جدا، بل بالفساد المستشري في أوكرانيا من جهة وبالتحصينات الروسية القوية من جهة أخرى".
في محاولة هي الثالثة التي تقوم بها كوريا الشمالية بعدما فشلت مرّتين في وضع قمر عسكري في مداره، أطلقت قمرا صناعيا محمَّلا على صاروخ جديد لأغراض الاستطلاع، سيبدأ مهمته الرئيسية في الأول من ديسمبر القادم. كما وستطلق عدة أقمار صناعية للتجسس في وقت قصير. حول هذا الموضوع علق الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر رونغ:
"طبيعة الأزمة التي شكلها إطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي هو أن هناك استمرار في التحركات العدائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وترى الصين أن هذه الأزمة هي في انعدام الثقة بين الطرفين ويجب على الولايات المتحدة أن تولي اهتماما بالغا للمصالح الأمنية لكوريا الشمالية. عملية إطلاق القمر تساهم في التصعيد والسباق الفضائي في شبه الجزيرة".
كما وتحدث حول هذا الموضوع لـ "شؤون عسكرية" الخبير بشؤون شرق أسيا، الأستاذ علي محمود ريا:
"إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي بغرض الاستطلاع يشكل أزمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لها في المنطقة، كوريا الجنوبية واليابان وكلهم يعتبرون أنه ليس من حق كوريا الشمالية الحصول على هذا النوع من تكنولوجيا الفضاء، بما في ذلك القدرات التجسّسية والتصويرية المتطورة، مع العلم أن هذه الدول تمتلك الكثير من التكنولوجيا الأكثر تطورا في هذا المجال ".
التفاصيل في الملف الصوتي...