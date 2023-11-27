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https://sputnikarabic.ae/20231127/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يدين-جريمة-إطلاق-النار-على-3-طلبة-فلسطينيين-1083522764.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة إطلاق النار على 3 طلبة فلسطينيين في ولاية أمريكية
رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة إطلاق النار على 3 طلبة فلسطينيين في ولاية أمريكية
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جريمة إطلاق النار على ثلاثة طلبة فلسطينيين في مدينة بيرلنجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، لارتدائهم الكوفية الفلسطينية،... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:08+0000
2023-11-27T12:09+0000
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شرطة بيرلينجتون تحقق في حادث إطلاق النار، يوم السبت الماضي، على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني باعتباره جريمة كراهية محتملة.وبحسب تقرير الصحيفة فإن اثنين من الضحايا في حالة مستقرة، فيما أصيب الثالث بجروح خطيرة.وأكدت شرطة برلينجتون أنها لا تزال تبحث عن هوية مطلق النار وتحدد مكانه، وأضافت أنه بخلاف حقيقة أن الطلاب من أصل فلسطيني، وأن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية، فليس لديهم "معلومات إضافية تشير إلى دافع المشتبه به".والطلاب الثلاثة هم: هشام علي عورتاني، وتحسين نائل علي، وكنان محسن عبد الحميد؛ أصيبوا بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها الى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المدينة.
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العالم العربي
العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة إطلاق النار على 3 طلبة فلسطينيين في ولاية أمريكية

12:08 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 27.11.2023)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جريمة إطلاق النار على ثلاثة طلبة فلسطينيين في مدينة بيرلنجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، لارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وحديثهم باللغة العربية. وطالب اشتية باعتقال الجاني وتقديمه للعدالة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شرطة بيرلينجتون تحقق في حادث إطلاق النار، يوم السبت الماضي، على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني باعتباره جريمة كراهية محتملة.
وبحسب تقرير الصحيفة فإن اثنين من الضحايا في حالة مستقرة، فيما أصيب الثالث بجروح خطيرة.
وأكدت شرطة برلينجتون أنها لا تزال تبحث عن هوية مطلق النار وتحدد مكانه، وأضافت أنه بخلاف حقيقة أن الطلاب من أصل فلسطيني، وأن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية، فليس لديهم "معلومات إضافية تشير إلى دافع المشتبه به".
والطلاب الثلاثة هم: هشام علي عورتاني، وتحسين نائل علي، وكنان محسن عبد الحميد؛ أصيبوا بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها الى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المدينة.
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