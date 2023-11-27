https://sputnikarabic.ae/20231127/روسيا-تؤكد-نقل-واشنطن-موادا-سامة-إلى-أوكرانيا-1083522516.html
روسيا تؤكد نقل واشنطن "مواد سامة" إلى أوكرانيا
روسيا تؤكد نقل واشنطن "مواد سامة" إلى أوكرانيا
أفاد رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، اليوم الاثنين، بأن لدى روسيا أدلة على مشاركة... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:05+0000
2023-11-27T12:05+0000
2023-11-27T12:06+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ليسوغورسكي: "نبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن لدينا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في شمال الأطلسي في توريد المواد الكيميائية السامة المجدولة وغير المجدولة، وكذلك وسائل إيصالها، إلى أوكرانيا".وأشار إلى أن مثل هذه المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك المواد الكيميائية لمكافحة الشغب، يتم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف.وتنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق، أن أفعال الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/مجلس-الأمن-الروسي-أفعال-واشنطن-تزيد-من-خطر-استخدام-الأسلحة-النووية-والكيميائية-1082930148.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تؤكد نقل واشنطن "مواد سامة" إلى أوكرانيا
12:05 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 27.11.2023)
أفاد رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، اليوم الاثنين، بأن لدى روسيا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة في توريد المواد الكيميائية السامة إلى أوكرانيا.
وقال ليسوغورسكي: "نبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن لدينا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في شمال الأطلسي في توريد المواد الكيميائية السامة المجدولة وغير المجدولة، وكذلك وسائل إيصالها، إلى أوكرانيا".
وأضاف: "لدينا معلومات حول استخدام المواد الكيميائية السامة والمؤثرات العقلية من قبل عملاء أجهزة الأمن في كييف ضد قادة الكيانات الجديدة التي أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية".
وأشار إلى أن مثل هذه المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك المواد الكيميائية لمكافحة الشغب، يتم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف.
وتنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
وفي وقت سابق، قال الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين لوكالة "سبوتنيك": "في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، التقيت بالمدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، وسلمته مواد تحتوي على أدلة على استخدام المواد المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل القوميين الأوكرانيين، وتلقى المدير العام هذه المعلومات منا، وأكد أنه ستتم دراستها وتحليلها بعناية".
وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق، أن أفعال الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.