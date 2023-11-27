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https://sputnikarabic.ae/20231127/روسيا-تبدأ-بإنتاج-الزوارق-المسيرة-1083512851.html
روسيا تبدأ بإنتاج الزوارق المسيرة
روسيا تبدأ بإنتاج الزوارق المسيرة
أعلن مصنع "كينغيسيب لبناء الآلات" الروسي، اليوم الاثنين، عن البدء بإنتاج أول مجموعة من الزوارق المسيّرة في روسيا، ومن المقرر أن يتم الإنتاج التسلسلي في عام... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T06:59+0000
2023-11-27T07:00+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال مدير المصنع ميخائيل دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا بالفعل بإنتاجها. وقد تم تجميع أولى المحركات النفاثة المائية لمثل هذه السفن المسيّرة في موقع الإنتاج الخاص بنا".وأشار إلى أنه من المفترض تسليم مجموعة الزوارق المسيرة الأولى إلى وزارة الدفاع بحلول نهاية عام 2023 واختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، موضحا أنه "وفي حالة تطبيق الاختبار الناجح خلال فترة التشغيل السريع، نخطط للانتقال إلى الإنتاج المتسلسل في عام 2024".ويتخصص مصنع "كينغيسيب لبناء الآلات" في إنتاج القوارب للأجهزة الأمنية الروسية؛ للحرس الوطني الروسي، وجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الطوارئ وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/روسيا-تكشف-عن-زورق-هجومي-مسير-مزود-بترسانة-أسلحة-1080161201.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تبدأ بإنتاج الزوارق المسيرة

06:59 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 07:00 GMT 27.11.2023)
© Youtube/Новости и Политика"موردوفيا" العملاقة سفينة برمائية روسية لا يستهان بها
موردوفيا العملاقة سفينة برمائية روسية لا يستهان بها - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Youtube/Новости и Политика
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أعلن مصنع "كينغيسيب لبناء الآلات" الروسي، اليوم الاثنين، عن البدء بإنتاج أول مجموعة من الزوارق المسيّرة في روسيا، ومن المقرر أن يتم الإنتاج التسلسلي في عام 2024.
وقال مدير المصنع ميخائيل دانيلينكو لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا بالفعل بإنتاجها. وقد تم تجميع أولى المحركات النفاثة المائية لمثل هذه السفن المسيّرة في موقع الإنتاج الخاص بنا".
زورق روسي مسير متعدد الاستخدامات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
روسيا تكشف عن زورق هجومي مسير مزود بترسانة أسلحة
17 أغسطس, 09:22 GMT
وأشار إلى أنه من المفترض تسليم مجموعة الزوارق المسيرة الأولى إلى وزارة الدفاع بحلول نهاية عام 2023 واختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، موضحا أنه "وفي حالة تطبيق الاختبار الناجح خلال فترة التشغيل السريع، نخطط للانتقال إلى الإنتاج المتسلسل في عام 2024".
ويتخصص مصنع "كينغيسيب لبناء الآلات" في إنتاج القوارب للأجهزة الأمنية الروسية؛ للحرس الوطني الروسي، وجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الطوارئ وغيرها.
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